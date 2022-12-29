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    Семшов: «Наши тренеры не хуже Клоппа. Поставь его в команду второй восьмерки РПЛ, и он смажет себе имя»

    Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов высказался о российской тренерской школе.

    — Почему у нас не появляются тренеры уровня, например, немецкой школы — Клопп, Тухель, Флик? Или испанской — Хави, Энрике, Гвардиола?

    — У нас достаточно хорошая тренерская школа, просто мы иногда слишком засматриваемся на европейских тренеров. Хотя наши не менее продуктивны в работе, как мне кажется. За карьеру сталкивался и с русскими тренерами, и с зарубежными. Наши на уровне.

    У нас есть тренеры, которые многое способны делать. Они любят футбол, не стоят на месте, хотят учиться, прогрессировать, впитывать новое. Дайте им чуть больше доверия, и все будет хорошо.

    — Появятся свои тренеры уровня Клоппа и Тухеля?

    — Если поставить Тухеля или Клоппа в команду нижней восьмерки РПЛ, не обижая наши клубы, мы бы еще посмотрели, как бы они работали. Может, тот же Клопп немного смажет свое имя. Когда у тебя собраны лучшие футболисты мира, сами понимаете, проще донести свои идеи. Многие из футболистов с ними уже знакомы.

    Плюс снова вопрос доверия. Они немного засветились в Германии, им доверяли, приглашали выше. Тут тяжело сравнивать, потому что российских тренеров в Европу практически не приглашают.

    Вот Черчесов в «Ференцвароше». О нем говорят. Но опять-таки это — Венгрия. А поставь какого-нибудь тренера в Испанию или Италию, и он, может, будет лучше всяких Клоппов и Тухелей. Но нас же не зовут.

    Думаю, у нас тренеры не хуже. Просто мы не работаем в Европе, варимся в своем соку и из-за этого думаем, что хуже.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5548

      TOMSON 35 минут назад

      На мой взгляд Европа и тут сделала шаг вперед. И имя этому шагу психология.
      У нас тренер думает о тактике и какие упражнения дать. В ключевые моменты наши именно головами проигрывают.
      Посмотрите на того же Гвардиолу. Сколько уже этих титулов у Сити? А с каждым сезоном прибавляют.
      Последняя победа Реала в ЛЧ так это чистая психология. В футбол они проигрывали и ПСЖ и Сити. А вот в психологии им равных не было.

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      Рейтинг: +20506

      derrik2000 58 минут назад

      Я абсолютно того же мнения.
      Менталитет НАШИХ тренеров отличается от гейропейских.
      Опять же - знание языков не всегда имеется.
      У НИХ свой, гейропейский, рынок тренеров, а туда, как известно, чужаков не очень пускают.
      Да и отношения у них в клубах совсем другие.
      Ну, все поняли, о чём я...))

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      Рейтинг: +1787

      jek718875 > derrik2000 52 минуты назад

      Как тебя понимать: что они ...друг друга?

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      Рейтинг: +2100

      Эном айс 1 час назад

      Валера Верим"ович на Мальорке поработал уже..Потом скрывался в Армавире.
      Потом перестал скрываться. Раскрылся.
      Чего уж теперь скрываться..?

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      Ответить
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      Рейтинг: +1787

      jek718875 1 час назад

      Может он и прав,как бы нам Юрана сосватать в Барселону, а то только догадки

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