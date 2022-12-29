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  • Семшов: «Наши тренеры не хуже Клоппа. Поставь его в команду второй восьмерки РПЛ, и он смажет себе имя»

Семшов: «Наши тренеры не хуже Клоппа. Поставь его в команду второй восьмерки РПЛ, и он смажет себе имя»

29 декабря 2022, 16:35
6

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов высказался о российской тренерской школе.

— Почему у нас не появляются тренеры уровня, например, немецкой школы — Клопп, Тухель, Флик? Или испанской — Хави, Энрике, Гвардиола?

— У нас достаточно хорошая тренерская школа, просто мы иногда слишком засматриваемся на европейских тренеров. Хотя наши не менее продуктивны в работе, как мне кажется. За карьеру сталкивался и с русскими тренерами, и с зарубежными. Наши на уровне.

У нас есть тренеры, которые многое способны делать. Они любят футбол, не стоят на месте, хотят учиться, прогрессировать, впитывать новое. Дайте им чуть больше доверия, и все будет хорошо.

— Появятся свои тренеры уровня Клоппа и Тухеля?

— Если поставить Тухеля или Клоппа в команду нижней восьмерки РПЛ, не обижая наши клубы, мы бы еще посмотрели, как бы они работали. Может, тот же Клопп немного смажет свое имя. Когда у тебя собраны лучшие футболисты мира, сами понимаете, проще донести свои идеи. Многие из футболистов с ними уже знакомы.

Плюс снова вопрос доверия. Они немного засветились в Германии, им доверяли, приглашали выше. Тут тяжело сравнивать, потому что российских тренеров в Европу практически не приглашают.

Вот Черчесов в «Ференцвароше». О нем говорят. Но опять-таки это — Венгрия. А поставь какого-нибудь тренера в Испанию или Италию, и он, может, будет лучше всяких Клоппов и Тухелей. Но нас же не зовут.

Думаю, у нас тренеры не хуже. Просто мы не работаем в Европе, варимся в своем соку и из-за этого думаем, что хуже.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Клопп Юрген Семшов Игорь
Комментарии (6)
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jek718875
1672321263
Может он и прав,как бы нам Юрана сосватать в Барселону, а то только догадки
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Эном айс
1672322778
Валера Верим"ович на Мальорке поработал уже..Потом скрывался в Армавире. Потом перестал скрываться. Раскрылся. Чего уж теперь скрываться..?
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derrik2000
1672323340
Я абсолютно того же мнения. Менталитет НАШИХ тренеров отличается от гейропейских. Опять же - знание языков не всегда имеется. У НИХ свой, гейропейский, рынок тренеров, а туда, как известно, чужаков не очень пускают. Да и отношения у них в клубах совсем другие. Ну, все поняли, о чём я...))
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TOMSON
1672324741
На мой взгляд Европа и тут сделала шаг вперед. И имя этому шагу психология. У нас тренер думает о тактике и какие упражнения дать. В ключевые моменты наши именно головами проигрывают. Посмотрите на того же Гвардиолу. Сколько уже этих титулов у Сити? А с каждым сезоном прибавляют. Последняя победа Реала в ЛЧ так это чистая психология. В футбол они проигрывали и ПСЖ и Сити. А вот в психологии им равных не было.
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NewLife
1672333161
Наши лузеры, вроде тебя, ничем не хуже иностранных лузеров, а что касается топ тренеров согласен: если ложку меда добавить в бочку с говном - вкус не изменится.
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