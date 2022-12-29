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  • Абаскаль обвинил «Зенит» в массовой драке со «Спартаком»: «Они чувствовали, что раньше превосходили нас, а сейчас все изменилось»

Абаскаль обвинил «Зенит» в массовой драке со «Спартаком»: «Они чувствовали, что раньше превосходили нас, а сейчас все изменилось»

29 декабря 2022, 13:37
10

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

– Как вы восприняли случившееся в матче с «Зенитом»?

– Понятно, что каждый клуб смотрит на произошедшее со своей точки зрения. Мы обыграли «Зенит» впервые за пять лет, а с разницей в три мяча – впервые за 21 год, думаю, это повлияло.

Затем формат Кубка, который мне нравится, заставил нас снова встретиться друг с другом. «Зениту» нужно было обыграть нас со счетом 4:0, и я думаю, что по мере того, как шли минуты, начало расти раздражение. Затем оно вылилось в чрезмерную агрессию, которую нужно осудить.

Мы пытались уйти от этого, но это было невозможно. Игрок «Зенита» пнул судью, пока тот раздавал карточки. Я осуждаю то, что произошло, но думаю, что их раздражение было вызвано нашим выступлением. Они чувствовали, что в прошлом году заметно превосходили нас, а в этом году все изменилось.

– Что еще произошло?

– Нас пытались столкнуть, но потом мы летели в Стамбул в одном самолете [с «Зенитом»], и все случившееся осталось на поле. Те, кто был неправ, заплатят за это, а мы должны извлечь из этого уроки.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Абаскаль Гильермо
Комментарии (10)
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Эном айс
1672310615
Ты и так столкнул..хитрая рыжая жопа...
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alefreddy
1672311070
все по делу без всякого прикраса
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Garrincha58
1672311955
самоуверенный рыжик пыжик
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alp
1672314470
опять в тарасовке что то в суп добавили....
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kazak1975
1672322975
Абаcpaль как будто рпл выиграл... Не говори: хоп, ближайшие 13 туров. Там посмотрим, что изменилось.
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zigbert
1672323213
Игра конечно была не рядовая. Напряжение не спадало до самого конца матча. Хотелось бы видеть красивую игру от обеих команд но ее не получилось. Но все позади, виновные наказаны, будем думать о будущих матчах.
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neveldomha
1672324693
Срамтаковская рыжая гнильца.
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порт
1672328649
Обычное свиное интервью.
Ответить
моэм
1672372644
На фоне того что бразилы недавно выбили себе повышенные контракты , ШАНТАЖОМ !то такое поражение говорит что они его недостойны .... конечно рассчитывали опять выиграть вместе с судьями , но " забыли " , что выигрывать только с помощью судей не всегда получится ....ну и понервничали , ведь любому неприятно получить такого мощного пендаля по зад в последнем матче сезона .
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