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    Абаскаль обвинил «Зенит» в массовой драке со «Спартаком»: «Они чувствовали, что раньше превосходили нас, а сейчас все изменилось»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

    – Как вы восприняли случившееся в матче с «Зенитом»?

    – Понятно, что каждый клуб смотрит на произошедшее со своей точки зрения. Мы обыграли «Зенит» впервые за пять лет, а с разницей в три мяча – впервые за 21 год, думаю, это повлияло.

    Затем формат Кубка, который мне нравится, заставил нас снова встретиться друг с другом. «Зениту» нужно было обыграть нас со счетом 4:0, и я думаю, что по мере того, как шли минуты, начало расти раздражение. Затем оно вылилось в чрезмерную агрессию, которую нужно осудить.

    Мы пытались уйти от этого, но это было невозможно. Игрок «Зенита» пнул судью, пока тот раздавал карточки. Я осуждаю то, что произошло, но думаю, что их раздражение было вызвано нашим выступлением. Они чувствовали, что в прошлом году заметно превосходили нас, а в этом году все изменилось.

    – Что еще произошло?

    – Нас пытались столкнуть, но потом мы летели в Стамбул в одном самолете [с «Зенитом»], и все случившееся осталось на поле. Те, кто был неправ, заплатят за это, а мы должны извлечь из этого уроки.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +18566

      Cleaner 15 минут назад

      Абаскаль, нефти перед новым годом нюхнул что ли? Или от Заремы вирус пустозвонства подцепил?

      0
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      Рейтинг: +50

      ПалкоВводецъ (returned) 45 минут назад

      Ну как о себе напомнить физруку? Только при упоминании Зенита. А так всё как обычно несёт пургу хRень.

      3
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      Рейтинг: +11046

      alp 49 минут назад

      опять в тарасовке что то в суп добавили....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17342

      Garrincha58 1 час назад

      самоуверенный рыжик пыжик

      2
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      Рейтинг: +780

      Suvorov51 1 час назад

      Вот не болела московских клубов, хотя они конечно великие, но что помойку опускают-это приятно

      2
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      Рейтинг: +3283

      Ziklop > Suvorov51 1 час назад

      ты из свинарника и не звизди клоун, похрюкивай девочка.

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      Рейтинг: +3423

      serhio80 > Ziklop 58 минут назад

      Иди поребриком закуси)

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      Рейтинг: +50

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov51 54 минуты назад

      Это что ту за вошь кашляет? Гыгыгы

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      Рейтинг: +3283

      Ziklop > serhio80 54 минуты назад

      я хоть не прикидываюсь, что я не за Зенит. а выпить святое дело, чтоб уйти от реальности.

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      Рейтинг: +1799

      alefreddy 1 час назад

      все по делу без всякого прикраса

      3
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      Рейтинг: +2084

      Эном айс 1 час назад

      Ты и так столкнул..хитрая рыжая жопа...

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