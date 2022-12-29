Абаскаль обвинил «Зенит» в массовой драке со «Спартаком»: «Они чувствовали, что раньше превосходили нас, а сейчас все изменилось»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

У «Спартака» дисквалификацию за драку получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

«Зенит» из-за дисквалификации лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

– Как вы восприняли случившееся в матче с «Зенитом»?

– Понятно, что каждый клуб смотрит на произошедшее со своей точки зрения. Мы обыграли «Зенит» впервые за пять лет, а с разницей в три мяча – впервые за 21 год, думаю, это повлияло.

Затем формат Кубка, который мне нравится, заставил нас снова встретиться друг с другом. «Зениту» нужно было обыграть нас со счетом 4:0, и я думаю, что по мере того, как шли минуты, начало расти раздражение. Затем оно вылилось в чрезмерную агрессию, которую нужно осудить.

Мы пытались уйти от этого, но это было невозможно. Игрок «Зенита» пнул судью, пока тот раздавал карточки. Я осуждаю то, что произошло, но думаю, что их раздражение было вызвано нашим выступлением. Они чувствовали, что в прошлом году заметно превосходили нас, а в этом году все изменилось.

– Что еще произошло?

– Нас пытались столкнуть, но потом мы летели в Стамбул в одном самолете [с «Зенитом»], и все случившееся осталось на поле. Те, кто был неправ, заплатят за это, а мы должны извлечь из этого уроки.

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