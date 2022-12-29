«Пари НН» определился с новым главным тренером

В «Пари НН» определились, кто возглавит команду после ухода Михаила Галактионова в «Локомотив».

«По моим данным, выбор сделан в пользу Артема Горлова. Вчера 35-летний специалист приезжал в Нижний, где встретился с куратором и руководством клуба, кроме того, ему показали клубное хозяйство и устроили экскурсию по городу.

Теперь Горлову и «Пари НН» нужно договориться с «Енисеем»: у тренера действующий контракт с красноярским клубом.

Если не будет осложнений и все пройдет гладко, то Горлов примет волжскую команду. В свою очередь, в «Енисей» тогда с большой долей вероятности вернется Вадим Гаранин», – сообщил в телеграме инсайдер Сергей Ильев.

«Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ.

До зимы команду возглавлял Михаил Галактионов.

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