Министр спорта Матыцин рассказал о требованиях к легионерам в клубах РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин порассуждал о лимите на легионеров в РПЛ.

Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

– По какому принципу Минспорта согласовывает лимиты на легионеров? Почему в КХЛ он ужесточается, а в РПЛ фактически смягчается?

– По принципу индивидуального взаимодействия с федерациями, с экспертным сообществом. Хоккей и футбол – командные виды спорта. Принципы организации соревнований схожи. Но традиции, формулы проведения чемпионата, регламенты – разные.

Сейчас мы видим, что подход Федерации хоккея России (ФХР) к ужесточению лимита, особенно после наложения санкций, наверное, оправдан.

Мы поддержали этот подход и утвердили со следующего сезона лимит на легионеров в КХЛ, когда каждая команда может заявить не более трех иностранных игроков.

Что касается футбола, то лимит тоже был установлен сравнительно недавно, в период ковида. Нынешние санкции пока не так сильно отразились на количестве легионеров в РПЛ, хотя, конечно, оно снизилось.

Важно определить, кто эти игроки, какой они квалификации, какой у них опыт выступлений в своих сборных, какие достижения. Если сюда приглашается легионер, то он должен быть неким локомотивом развития.

К этому уровню должны стремиться, хотя у нас очень сильные школы и тренеры. И традиции. Во всех видах спорта снижение числа легионеров должно вести к усилению внутренней конкуренции, появлению новых талантов.

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