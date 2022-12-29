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    Министр спорта Матыцин рассказал о требованиях к легионерам в клубах РПЛ

    Министр спорта России Олег Матыцин порассуждал о лимите на легионеров в РПЛ.

    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

    – По какому принципу Минспорта согласовывает лимиты на легионеров? Почему в КХЛ он ужесточается, а в РПЛ фактически смягчается?

    – По принципу индивидуального взаимодействия с федерациями, с экспертным сообществом. Хоккей и футбол – командные виды спорта. Принципы организации соревнований схожи. Но традиции, формулы проведения чемпионата, регламенты – разные.

    Сейчас мы видим, что подход Федерации хоккея России (ФХР) к ужесточению лимита, особенно после наложения санкций, наверное, оправдан.

    Мы поддержали этот подход и утвердили со следующего сезона лимит на легионеров в КХЛ, когда каждая команда может заявить не более трех иностранных игроков.

    Что касается футбола, то лимит тоже был установлен сравнительно недавно, в период ковида. Нынешние санкции пока не так сильно отразились на количестве легионеров в РПЛ, хотя, конечно, оно снизилось.

    Важно определить, кто эти игроки, какой они квалификации, какой у них опыт выступлений в своих сборных, какие достижения. Если сюда приглашается легионер, то он должен быть неким локомотивом развития.

    К этому уровню должны стремиться, хотя у нас очень сильные школы и тренеры. И традиции. Во всех видах спорта снижение числа легионеров должно вести к усилению внутренней конкуренции, появлению новых талантов.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +127

      odessakmv 2 часа назад

      каким образом ограничение по количеству интуристов повлияет на их качество?

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      Рейтинг: +5046

      PAREVG. > odessakmv 54 минуты назад

      Элементарно, вместо покупки 10 легионеров по 1 миллиону, купят только троих, но по 3 - 4 миллиона.

      Тупо перестанут скупать шлак, в надежде что один из 10 заиграет.
      Сейчас в 16 клубах РПЛ, около 200 легионеров, из них нормальных, приносящих пользу игроков 15 - 20, остальные - мусор, который нигде никому не нужен, ни в европе, ни в азии, ни в африке.

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