Лига 1. «ПСЖ» вырвал победу над «Страсбуром» (2:1). Неймар получил 2 желтые за 2 минуты. Маркиньос забил в свои и чужие ворота

«ПСЖ» в 16-м туре чемпионата Франции победил дома «Страсбур». Маркиньос забил в свои и чужие ворота.

Решающий мяч на 90+6 минуте забил Килиан Мбаппе.

Форвард парижан Неймар получил две желтые карточки за две минуты. Первая – за фол, вторая – за симуляцию.

«ПСЖ» лидирует в таблице с восьмиочковым отрывом. «Страсбур» идет на предпоследнем месте.

Парижане проводят сезон без поражений.

Франция. Лига 1. 16-й тур

ПСЖ – Страсбур – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Маркиньос, 14; 1:1 – Маркиньос, 51 (в свои ворота); 2:1 – Мбаппе, 90+6 (с пенальти).

Удаления: Неймар, 63 (вторая ж.к.) – нет.

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