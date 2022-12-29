Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Лига 1. «ПСЖ» вырвал победу над «Страсбуром» (2:1). Неймар получил 2 желтые за 2 минуты. Маркиньос забил в свои и чужие ворота

    «ПСЖ» в 16-м туре чемпионата Франции победил дома «Страсбур». Маркиньос забил в свои и чужие ворота.

    Решающий мяч на 90+6 минуте забил Килиан Мбаппе.

    Форвард парижан Неймар получил две желтые карточки за две минуты. Первая – за фол, вторая – за симуляцию.

    «ПСЖ» лидирует в таблице с восьмиочковым отрывом. «Страсбур» идет на предпоследнем месте.

    Парижане проводят сезон без поражений.

    Франция. Лига 1. 16-й тур

    ПСЖ – Страсбур – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Маркиньос, 14; 1:1 – Маркиньос, 51 (в свои ворота); 2:1 – Мбаппе, 90+6 (с пенальти).

    Удаления: Неймар, 63 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «ПСЖ» продлил Верратти
    Серхи Роберто: «Поздравил Месси с победой на ЧМ-2022, а он не ответил» 1
    Как прошел этот год – 22 фото о главных моментах 2022-го 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11