Лига 1. «ПСЖ» вырвал победу над «Страсбуром» (2:1). Неймар получил 2 желтые за 2 минуты. Маркиньос забил в свои и чужие ворота

«ПСЖ» в 16-м туре чемпионата Франции победил дома «Страсбур». Маркиньос забил в свои и чужие ворота.
Решающий мяч на 90+6 минуте забил Килиан Мбаппе.
Форвард парижан Неймар получил две желтые карточки за две минуты. Первая – за фол, вторая – за симуляцию.
«ПСЖ» лидирует в таблице с восьмиочковым отрывом. «Страсбур» идет на предпоследнем месте.
Парижане проводят сезон без поражений.
Франция. Лига 1. 16-й тур
Голы: 1:0 – Маркиньос, 14; 1:1 – Маркиньос, 51 (в свои ворота); 2:1 – Мбаппе, 90+6 (с пенальти).
Удаления: Неймар, 63 (вторая ж.к.) – нет.
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Источник: «Бомбардир»