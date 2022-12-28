«Вообще огонь!». Теннисистка Мыскина – о Дзюбе

пустой треп что бы напомнить о деревянном
Бывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина поделилась впечатлениями от игры с Артемом Дзюбой.
— У «Спартака» и его болельщиков особое отношение к «Зениту». У вас тоже?
— Я в этом смысле очень спокойна, уважаю всех спортсменов. В свое время общались с Артемом Дзюбой — в теннис играли. Кстати, он очень хорошо играет. Поэтому, когда Артем выходил на поле за «Зенит», переживала за него и хотела, чтобы его команда выиграла. Но, в целом, повторюсь, очень спокойно к этому отношусь.
— Артем Дзюба на корте такой же, как на футбольном поле?
— Вообще огонь! Вы даже не представляете. Мы как-то играли микст: я с Артемом против Димы Булыкина и Лены Дементьевой. Фееричная была игра! Считаю, такие игры надо на центральные корты ставить.
- Дзюба сейчас без клуба.
- Игрок в ноябре покинул «Адана Демирспор».
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
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