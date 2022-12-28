Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Вообще огонь!». Теннисистка Мыскина – о Дзюбе

    Бывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина поделилась впечатлениями от игры с Артемом Дзюбой.

    — У «Спартака» и его болельщиков особое отношение к «Зениту». У вас тоже?

    — Я в этом смысле очень спокойна, уважаю всех спортсменов. В свое время общались с Артемом Дзюбой — в теннис играли. Кстати, он очень хорошо играет. Поэтому, когда Артем выходил на поле за «Зенит», переживала за него и хотела, чтобы его команда выиграла. Но, в целом, повторюсь, очень спокойно к этому отношусь.

    Артем Дзюба на корте такой же, как на футбольном поле?

    — Вообще огонь! Вы даже не представляете. Мы как-то играли микст: я с Артемом против Димы Булыкина и Лены Дементьевой. Фееричная была игра! Считаю, такие игры надо на центральные корты ставить.

    • Дзюба сейчас без клуба.
    • Игрок в ноябре покинул «Адана Демирспор».
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Шмурнов: «Меня рвет, когда говорят, что Овечкин лучше Гретцки. Он не подберется к нему, как Дзюба не подберется к Пеле» 18
    Кавазашвили: «Дзюбе заканчивать надо. И не мучить ни себя, ни других» 4
    «Не было интересно и, думаю, не будет». Владелец «Сочи» – о подписании Дзюбы
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7856

      nik55 1 час назад

      пустой треп что бы напомнить о деревянном

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11