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«Вообще огонь!». Теннисистка Мыскина – о Дзюбе

28 декабря 2022, 20:50
4

Бывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина поделилась впечатлениями от игры с Артемом Дзюбой.

— У «Спартака» и его болельщиков особое отношение к «Зениту». У вас тоже?

— Я в этом смысле очень спокойна, уважаю всех спортсменов. В свое время общались с Артемом Дзюбой — в теннис играли. Кстати, он очень хорошо играет. Поэтому, когда Артем выходил на поле за «Зенит», переживала за него и хотела, чтобы его команда выиграла. Но, в целом, повторюсь, очень спокойно к этому отношусь.

Артем Дзюба на корте такой же, как на футбольном поле?

— Вообще огонь! Вы даже не представляете. Мы как-то играли микст: я с Артемом против Димы Булыкина и Лены Дементьевой. Фееричная была игра! Считаю, такие игры надо на центральные корты ставить.

  • Дзюба сейчас без клуба.
  • Игрок в ноябре покинул «Адана Демирспор».
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (4)
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nik55
1672250948
пустой треп что бы напомнить о деревянном
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SLADE2019
1672310375
Со всем с новостями беда, что такую бодягу на свет божий выставляют.
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