Ломбертс: «В Бельгии за превышение скорости отнимут права, а в России чувствовал: плачу, и все хорошо»

Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, чего ему не хватает в Бельгии.

– Чего тебе не хватает из России?

– Чувства, что тебе позволено больше…

– Поясни.

– Здесь если я превышаю скорость, меня сразу оштрафуют, отнимут права. А в России в те годы, я чувствовал: окей, я плачу и все хорошо. Но не только это.

Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год.

В составе петербургской команды он провел 289 матчей, забил 11 голов и выиграл 12 трофеев.

Ломбертс с «Зенитом» брал Кубок УЕФА.

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