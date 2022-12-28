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    Ломбертс: «В Бельгии за превышение скорости отнимут права, а в России чувствовал: плачу, и все хорошо»

    Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, чего ему не хватает в Бельгии.

    – Чего тебе не хватает из России?

    – Чувства, что тебе позволено больше…

    – Поясни.

    – Здесь если я превышаю скорость, меня сразу оштрафуют, отнимут права. А в России в те годы, я чувствовал: окей, я плачу и все хорошо. Но не только это.

    • Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год.
    • В составе петербургской команды он провел 289 матчей, забил 11 голов и выиграл 12 трофеев.
    • Ломбертс с «Зенитом» брал Кубок УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 20 минут назад

      Накаркаете, блин, что за превышение начнут прав лишать...

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