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  • Шмурнов: «Роналду ниже Месси на два порядка. Лео – воплощение футбола, а Криштиану атлет»

Шмурнов: «Роналду ниже Месси на два порядка. Лео – воплощение футбола, а Криштиану атлет»

27 декабря 2022, 19:26
9

Комментатор Александр Шмурнов сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я всю жизнь комментирую и смотрю теннис. И когда я понимаю, что и как для тенниса сделал Федерер, какой он гений, какое он воплощение игры, я понимаю и то, что если бы Надаль выиграл 152 «Ролан Гарроса», он бы все равно не подобрался к Федереру на пушечный выстрел. Как и Джокович – даже если бы выиграл 17 тысяч австралийских чемпионатов.

Та же самая история с Месси и Роналду. Я знаю, что делает Месси, я вижу, я чувствую это всю жизнь, понимаю, что вот он и есть наконец-то пришедшее в наше поколение – после Пеле, Марадоны, Кройффа – воплощение футбола.

И рядом в том же поколении появляется атлет. Хороший атлет, но как футболист – на два порядка слабее. Этот атлет забивает больше голов, выше прыгает – действительно хороший атлет: и через себя забивает, и карьера у него хорошая. Но сравнивать Роналду и Месси?

Для меня абсолютно очевидно: Роналду ниже Месси на два порядка», – сказал Шмурнов.

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Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Аргентина Португалия Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (9)
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Maxi_7
1672160396
Лучший футболист - это не только талант, но ещё и характер. Роналду бьётся всегда. До последнего. Даже когда все остальные опустили руки, не важно, ради собственных рекордов или нет, главное - что он никогда не выключается из игры. Месси же может побеждать только тогда когда вся команда рвёт зубами. Когда же у команды не идёт он никогда не может её завести, подбодрить, воодушевить, он просто ходит с опущенным носом и просто проигрывает по итогу - так было все последние 7 лет, когда он безвольно с позором вылетал из ЛЧ. Лучший игрок мира не может называться таковым если он не может выиграть главный трофей в карьере футболиста 7 лет к ряду, находясь в своём прайме. Потому, сколько не вручайте ему липовых золотых мячей, это никогда не изм
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DOCTOR PENALTY
1672161500
Я несколько раз был на матчах ( на Открывашке) рядом со Шмурновым на трибуне: производит впечатление высокомерного до невменяемости человека. С ним никто там не общается.
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моэм
1672161881
Ну всё , понеслась ***** по кочкам .... теперь одна левая победила и голы головой и через себя и бисиклеты и массу ПОБЕДНЫХ голов особенно за сборную ...Шмурнов реальный шиз ей богу.
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mihail200606
1672164178
Согласен.. но на самом деле если и говорить кто является воплощением футбола, самым футбольным футболистом,то это Роналдинью..
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