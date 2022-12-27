Шмурнов: «Роналду ниже Месси на два порядка. Лео – воплощение футбола, а Криштиану атлет»

Комментатор Александр Шмурнов сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я всю жизнь комментирую и смотрю теннис. И когда я понимаю, что и как для тенниса сделал Федерер, какой он гений, какое он воплощение игры, я понимаю и то, что если бы Надаль выиграл 152 «Ролан Гарроса», он бы все равно не подобрался к Федереру на пушечный выстрел. Как и Джокович – даже если бы выиграл 17 тысяч австралийских чемпионатов.

Та же самая история с Месси и Роналду. Я знаю, что делает Месси, я вижу, я чувствую это всю жизнь, понимаю, что вот он и есть наконец-то пришедшее в наше поколение – после Пеле, Марадоны, Кройффа – воплощение футбола.

И рядом в том же поколении появляется атлет. Хороший атлет, но как футболист – на два порядка слабее. Этот атлет забивает больше голов, выше прыгает – действительно хороший атлет: и через себя забивает, и карьера у него хорошая. Но сравнивать Роналду и Месси?

Для меня абсолютно очевидно: Роналду ниже Месси на два порядка», – сказал Шмурнов.

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