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    Шмурнов: «Роналду ниже Месси на два порядка. Лео – воплощение футбола, а Криштиану атлет»

    Комментатор Александр Шмурнов сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Я всю жизнь комментирую и смотрю теннис. И когда я понимаю, что и как для тенниса сделал Федерер, какой он гений, какое он воплощение игры, я понимаю и то, что если бы Надаль выиграл 152 «Ролан Гарроса», он бы все равно не подобрался к Федереру на пушечный выстрел. Как и Джокович – даже если бы выиграл 17 тысяч австралийских чемпионатов.

    Та же самая история с Месси и Роналду. Я знаю, что делает Месси, я вижу, я чувствую это всю жизнь, понимаю, что вот он и есть наконец-то пришедшее в наше поколение – после Пеле, Марадоны, Кройффа – воплощение футбола.

    И рядом в том же поколении появляется атлет. Хороший атлет, но как футболист – на два порядка слабее. Этот атлет забивает больше голов, выше прыгает – действительно хороший атлет: и через себя забивает, и карьера у него хорошая. Но сравнивать Роналду и Месси?

    Для меня абсолютно очевидно: Роналду ниже Месси на два порядка», – сказал Шмурнов.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2225

      моэм 6 минут назад

      Ну всё , понеслась ***** по кочкам .... теперь одна левая победила и голы головой и через себя и бисиклеты и массу ПОБЕДНЫХ голов особенно за сборную ...Шмурнов реальный шиз ей богу.

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      Рейтинг: +769

      Suvorov51 6 минут назад

      хотя давно говорят, сколько людей столько мнений, тут уж кому что, для кого то спартак лучший , а кому то помойка на все времена, на вкус и цвет

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      Рейтинг: +769

      Suvorov51 11 минут назад

      А вы знаете г-н Шмурнов, у нас в той стране Блохин тоже был алетом, но он был лучший

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      Рейтинг: +227

      Стоп всем 11 минут назад

      Я всю жизнь комментирую и смотрю теннис=====Кто разрешил этому теннинс....стоп да он даже не теннинсист, а просто говоритель ртом ))) Кто разрешитель этому говорителю ртом оценивать великих футболистов ?

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      Рейтинг: +23824

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Я несколько раз был на матчах ( на Открывашке) рядом со Шмурновым на трибуне: производит впечатление высокомерного до невменяемости человека. С ним никто там не общается.

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      Рейтинг: +715

      7:1 12 минут назад

      шмурняще-визжащая свенья, как обычно, блещет интеллектом. шмесси - типичный командный гном. роналду - машина, которая хороша везде, включая рекорды на втором этаже. ну, я, конечно, не про сейчас, когда ему 38 через 2 месяца. но чуть раньше - да.

      гном всю жись в окружении хави/иньест, мбаппов, неймаров и т.д. а выдерни его не в комфорт - заиграет? и роналду, в отличие от гнома, трудом зарабатывал свои ЗМ, а не за счёт африканских голосов. прошлый год тому пример. как и год, когда отняли ЗМ у иньесты в пользу гнома.

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      Рейтинг: +23824

      DOCTOR PENALTY > 7:1 11 минут назад

      Жму руку.

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      Рейтинг: +2096

      Maxi_7 30 минут назад

      Лучший футболист - это не только талант, но ещё и характер. Роналду бьётся всегда. До последнего. Даже когда все остальные опустили руки, не важно, ради собственных рекордов или нет, главное - что он никогда не выключается из игры.
      Месси же может побеждать только тогда когда вся команда рвёт зубами. Когда же у команды не идёт он никогда не может её завести, подбодрить, воодушевить, он просто ходит с опущенным носом и просто проигрывает по итогу - так было все последние 7 лет, когда он безвольно с позором вылетал из ЛЧ.
      Лучший игрок мира не может называться таковым если он не может выиграть главный трофей в карьере футболиста 7 лет к ряду, находясь в своём прайме.
      Потому, сколько не вручайте ему липовых золотых мячей, это никогда не изм

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      Рейтинг: +2096

      Maxi_7 > Maxi_7 30 минут назад

      ... не изменится.

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      DOCTOR PENALTY > Maxi_7 21 минуту назад

      Абсолютно согласен!!!+++

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