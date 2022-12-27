Бензема впервые за четыре года сыграл без повязки на руке

Нападающий «Реала» Карим Бензема принял участие в товарищеском матче с «Хетафе» (0:0).
35-летний футболист в этой игре вышел на поле без защитной повязки на правой руке.
Подобное произошло впервые за четыре года. В январе 2019-го француз сломал мизинец, но не сделал операцию, чтобы не пропускать важные матчи команды.
- Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
- «Реал» ближайший матч проведет 30 декабря – против «Вальядолида».
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Источник: Le Parisien