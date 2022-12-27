В исполкоме РФС прокомментировали перенос голосования по выходу из УЕФА

Член исполкома РФС Владимир Афанасьев отреагировал на перенос голосования по выходу России из УЕФА и переходу в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Голосование исполкома перенесено, но пока не знаю, с чем это связано. Причины мне неизвестны», — сказал Афанасьев.

Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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