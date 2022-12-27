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  • В исполкоме РФС прокомментировали перенос голосования по выходу из УЕФА

В исполкоме РФС прокомментировали перенос голосования по выходу из УЕФА

27 декабря 2022, 12:14
3

Член исполкома РФС Владимир Афанасьев отреагировал на перенос голосования по выходу России из УЕФА и переходу в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Голосование исполкома перенесено, но пока не знаю, с чем это связано. Причины мне неизвестны», — сказал Афанасьев.

  • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Источник: Sport24
Россия. Первая лига Россия
Комментарии (3)
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alp
1672139385
совершенно очевидно, что идут переговоры рфс с уефифой.. надеюсь, что все отдают себе отчет, что верить этим геям нельзя
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alex1951
1672142332
Если в РФС остались еще трезвые люди,так включите мозг. Даже ,если Россию примут азиаты,то запомните - это вам не утюг- тудым,сюдым... Подпишитесь на всю оставшуюся..... И про геев. Интересно бы у наших,здешних,знатоков узнать: А ,что щас в УЕФА принимают .лишь тогда ,когда сборные ,клубы представят справки ,что они Геи? Самим то не смешно? Маразм крепчает)))
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