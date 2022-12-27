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    В исполкоме РФС прокомментировали перенос голосования по выходу из УЕФА

    Член исполкома РФС Владимир Афанасьев отреагировал на перенос голосования по выходу России из УЕФА и переходу в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Голосование исполкома перенесено, но пока не знаю, с чем это связано. Причины мне неизвестны», — сказал Афанасьев.

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11365

      alex1951 21 минуту назад

      Если в РФС остались еще трезвые люди,так включите мозг.
      Даже ,если Россию примут азиаты,то запомните - это вам не утюг- тудым,сюдым...
      Подпишитесь на всю оставшуюся.....
      И про геев. Интересно бы у наших,здешних,знатоков узнать: А ,что щас в УЕФА принимают .лишь тогда ,когда сборные ,клубы представят справки ,что они Геи?
      Самим то не смешно?
      Маразм крепчает)))

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      Рейтинг: +11026

      alp 1 час назад

      совершенно очевидно, что идут переговоры рфс с уефифой.. надеюсь, что все отдают себе отчет, что верить этим геям нельзя

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      Рейтинг: +11365

      alex1951 > alp 16 минут назад

      Ты прав,геям верить нельзя.
      А .мог бы ты ,назвать их поименно?
      И мы бы стали знать к кому нельзя поворачиваться спиной)))

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