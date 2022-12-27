В исполкоме РФС прокомментировали перенос голосования по выходу из УЕФА

Если в РФС остались еще трезвые люди,так включите мозг.
Даже ,если Россию примут азиаты,то запомните - это вам не утюг- тудым,сюдым...
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И про геев. Интересно бы у наших,здешних,знатоков узнать: А ,что щас в УЕФА принимают .лишь тогда ,когда сборные ,клубы представят справки ,что они Геи?
Самим то не смешно?
Маразм крепчает)))
Член исполкома РФС Владимир Афанасьев отреагировал на перенос голосования по выходу России из УЕФА и переходу в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Голосование исполкома перенесено, но пока не знаю, с чем это связано. Причины мне неизвестны», — сказал Афанасьев.
- Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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