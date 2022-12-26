Стало известно, почему Гризманн активно выступал против Бензема в сборной Франции

Антуан Гризманн был главным противником Карима Бензема в сборной Франции.

Изначально футболист «Атлетико» поддерживал возвращение действующего обладателя «Золотого мяча» в национальную команду.

Однако, когда Бензема вернулся в сборную, сам Гризманн потерял статус безоговорочного лидера. Антуана отодвинули на второй план из-за присутствия в составе французов Карима и Килиана Мбаппе.

Бензема объявил о завершении международной карьеры.

Его статистика в сборной – 97 матчей, 37 голов, 20 ассистов.

Игрок «Реала» мог помочь французам в плей-офф ЧМ-2022, но тренерский штаб не воспользовался этим.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно