Стало известно, почему Гризманн активно выступал против Бензема в сборной Франции

Антуан Гризманн был главным противником Карима Бензема в сборной Франции.
Изначально футболист «Атлетико» поддерживал возвращение действующего обладателя «Золотого мяча» в национальную команду.
Однако, когда Бензема вернулся в сборную, сам Гризманн потерял статус безоговорочного лидера. Антуана отодвинули на второй план из-за присутствия в составе французов Карима и Килиана Мбаппе.
- Бензема объявил о завершении международной карьеры.
- Его статистика в сборной – 97 матчей, 37 голов, 20 ассистов.
- Игрок «Реала» мог помочь французам в плей-офф ЧМ-2022, но тренерский штаб не воспользовался этим.
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Источник: Defensa Central