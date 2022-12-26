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    Стало известно, почему Гризманн активно выступал против Бензема в сборной Франции

    Антуан Гризманн был главным противником Карима Бензема в сборной Франции.

    Изначально футболист «Атлетико» поддерживал возвращение действующего обладателя «Золотого мяча» в национальную команду.

    Однако, когда Бензема вернулся в сборную, сам Гризманн потерял статус безоговорочного лидера. Антуана отодвинули на второй план из-за присутствия в составе французов Карима и Килиана Мбаппе.

    • Бензема объявил о завершении международной карьеры.
    • Его статистика в сборной – 97 матчей, 37 голов, 20 ассистов.
    • Игрок «Реала» мог помочь французам в плей-офф ЧМ-2022, но тренерский штаб не воспользовался этим.

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    Источник: Defensa Central

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +811

      г.Онега 12 минут назад

      вообще не слышал что бы Гризманн что то говорил против участие Бензема ,а тут уверяют что даже активно выступал

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