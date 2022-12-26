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    Карасев: «Не готов давать интервью сразу после матчей. Я даже с семьей не общаюсь после игры»

    Арбитр ФИФА Сергей Карасев считает, что судьи не должны отвечать на вопросы журналистов после матчей.

    — Положительно отношусь к публикации РФС видео судейских переговоров. Чем больше информации для зрителей и чем больше судьи открыты — тем лучше.

    — Вы готовы отвечать на вопросы сразу после игры?

    — Думаю, судьям это не надо делать.

    — Но вы же часть игры, как и футболисты, которые общаются после матчей.

    — Есть 22 игрока и мы, судьи. Если футболист ошибся, команда его будет подбадривать, все друг за друга. Мы тоже отвечаем друг за друга, но нас меньше. И мы принимаем серьезные решения, после игры на эмоциях можем что-то не то сказать.

    — Футболисты в таком же положении — и общаются.

    — Футболистам никогда не задают вопрос: «У вас был момент, но с пяти метров вы не попали — почему?»

    — Задают.

    — Я ни разу не слышал. Задают общие вопросы. Например, чего не хватило для победы. Нам станут задавать вопросы о конкретных эпизодах.

    — Вы, Безбородов, Кукуян и другие всегда найдете, что ответить.

    — После игры надо, чтобы эмоции схлынули. У футболистов — свои, у судей свои. Но у нас ответственность выше. То, что скажет футболист, не будут так обсуждать, как наши слова. Судья воспринимает происходящее на поле не так как на ТВ-картинке.

    В каких-то моментах судья не видит целую картину. Но в силу опыта и интуиции свистнет — и примет правильное решение. После игры я могу не воспроизвести на 100 процентов эпизод. И потом я хочу прежде пообщаться с коллегами, инспектором, посмотреть повтор эпизодов.

    — В общем, судьям — привилегии.

    — Нет. Но чтобы общаться с прессой после игры надо быть уверенным в себе на 100 процентов. После игр не хочу ни с кем общаться, кроме как с помощниками и инспектором. Я даже с семьей не общаюсь в день игры и после. Жена и дети меня понимают.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +721

      Янвapь 69 55 минут назад

      Так бессовестно свистеть за немытых, так тут не только болельщики, тут и семья чморить начнёт

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