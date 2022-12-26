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    Монсон порекомендовал Роналду продолжить карьеру в России

    Бывший боец ММА, а ныне российский политик Джефф Монсон высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду.

    «Криштиану Роналду – один из лучших футболистов в истории, а также очень популярный человек. В сентябре он уже отклонил выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии.

    Может, сейчас Роналду поступит так же и подумает об игре в России. Мне кажется, его может заинтересовать такой вариант – Роналду был в России на ЧМ-2018 и хорошо высказывался о нашей стране. Так что я бы порекомендовал ему продолжить карьеру в России.

    Думаю, это вполне возможно. Уверен, если какой-то российский клуб сделает предложение Роналду, он его рассмотрит», – сказал Монсон.

    • 37-летний Роналду – свободный агент.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1562

      koli4ka 23 минуты назад

      у этого советчика, тем более депутата-единорога, мозг во время профессиональной карьеры давно отшибло, чтобы давать такие советы Роналду...

      0
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      Рейтинг: +699

      111ax 57 минут назад

      да ну, уж лучше в Дубай. Тут его только поломают кривоногие типа "футболисты"

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      Рейтинг: +1494

      777+ 58 минут назад

      С запросами Роналду в России ему только на гель для волос хватит...)))))

      0
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      Рейтинг: +23818

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Совет неплохой, но советчик - "ни в пи**у, ни в Красную Армию."

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