Монсон порекомендовал Роналду продолжить карьеру в России

Бывший боец ММА, а ныне российский политик Джефф Монсон высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду – один из лучших футболистов в истории, а также очень популярный человек. В сентябре он уже отклонил выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии.

Может, сейчас Роналду поступит так же и подумает об игре в России. Мне кажется, его может заинтересовать такой вариант – Роналду был в России на ЧМ-2018 и хорошо высказывался о нашей стране. Так что я бы порекомендовал ему продолжить карьеру в России.

Думаю, это вполне возможно. Уверен, если какой-то российский клуб сделает предложение Роналду, он его рассмотрит», – сказал Монсон.

37-летний Роналду – свободный агент.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

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