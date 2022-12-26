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  • Божович: «Россия – больше Европа, чем Азия. Ради чего уходить в Азию?»

Божович: «Россия – больше Европа, чем Азия. Ради чего уходить в Азию?»

26 декабря 2022, 16:57
6

Экс-тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я бы лично не стал выходить из УЕФА. Ради чего? Никакой разницы для России не будет, потому что ФИФА все равно не позволит участвовать в соревнованиях.

Я честно не понимаю, почему РФС хочет перейти в АФК, и не вижу разницы между руководителями ФИФА, УЕФА и АФК — везде люди одинаковые. ФИФА приняла решение забанить Россию, как будто она не даст таких рекомендаций АФК. Я считаю, Россия — больше Европа, чем Азия.

Может ли переход в АФК повлиять на приезд иностранцев? Легионеры играют за деньги, никто не приезжает, потому что любит Россию. Если будут устраивать зарплаты, они будут приезжать. К тому же, если в РПЛ иностранцы себя проявят, то уедут в Европу», — сказал Божович.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Божович Миодраг
Комментарии (6)
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Кузьмич на трибуне
1672065714
Европа сильно зависима от диктата США, в Азии такой безграничной зависимости подвержены Япония, Австралия и возможно Океания. Азиатскому футболу очень нужны спонсорские деньги на международные турниры, как клубные , так и турниры сборных. При наличии больших денег в клубных турнирах в Азию поедут многие африканские и южно-американские игроки. Спонсорские деньги от Газпрома, Лукойла, Росатома, Роснефти Росавиации, будут очень кстати для премиальных в Лиге Чемпионов Азии.
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Sergh4
1672068002
Ради того чтобы играть, а не ждать милости неизвестно когда.
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Fialet
1672069558
Божич хочет в гейропу, а не берут. Решил подлизать.
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