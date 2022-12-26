Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Божович: «Россия – больше Европа, чем Азия. Ради чего уходить в Азию?»

    Экс-тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Я бы лично не стал выходить из УЕФА. Ради чего? Никакой разницы для России не будет, потому что ФИФА все равно не позволит участвовать в соревнованиях.

    Я честно не понимаю, почему РФС хочет перейти в АФК, и не вижу разницы между руководителями ФИФА, УЕФА и АФК — везде люди одинаковые. ФИФА приняла решение забанить Россию, как будто она не даст таких рекомендаций АФК. Я считаю, Россия — больше Европа, чем Азия.

    Может ли переход в АФК повлиять на приезд иностранцев? Легионеры играют за деньги, никто не приезжает, потому что любит Россию. Если будут устраивать зарплаты, они будут приезжать. К тому же, если в РПЛ иностранцы себя проявят, то уедут в Европу», — сказал Божович.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Матыцин озвучил позицию Минспорта по поводу возможного перехода РФС в Азию
    Карасев: «УЕФА присылают ссылочки на семинары. Послушать можно, выступать – нет» 3
    11 игроков из РПЛ попали в список самых перспективных в мире по версии CIES 3
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:57
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +913

      Fialet 1 час назад

      Божич хочет в гейропу, а не берут. Решил подлизать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Sergh4 1 час назад

      Ради того чтобы играть, а не ждать милости неизвестно когда.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12166

      Вомбат > Sergh4 56 минут назад

      С кем играть? С непотопляемым авианосцем США Японией? С Австралией? С Новой Зеландией? С Южной Кореей? А ведь это сильнейшие команды АФК после Ирана. На кубке Азии сборная России сможет сыграть только в групповом турнире, потом начнутся отказы. Переход делается ради отбора к ЧМ. Да, там у России будет группа команд, которые согласятся играть. И если Россия пройдет Иран или саудитов, то выйдет в финальную часть ЧМ 2026. Но туда-то наших точно не пустят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3981

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Европа сильно зависима от диктата США, в Азии такой безграничной зависимости подвержены Япония, Австралия и возможно Океания. Азиатскому футболу очень нужны спонсорские деньги на международные турниры, как клубные , так и турниры сборных. При наличии больших денег в клубных турнирах в Азию поедут многие африканские и южно-американские игроки. Спонсорские деньги от Газпрома, Лукойла, Росатома, Роснефти Росавиации, будут очень кстати для премиальных в Лиге Чемпионов Азии.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12166

      Вомбат > Кузьмич на трибуне 50 минут назад

      Не будут все эти компании кормить азиатский футбол в таких масштабах, чтобы он стал привлекательным для звезд. Наши компании сейчас переживают непростые времена, а Азия слишком велика, чтобы покрыть расходы команд на перелеты и насытить деньгами призовые фонды. Переход задуман исключительно в интересах сборной, но по-моему это ошибка.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11