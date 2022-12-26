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  • Защитник «Факела»: «Отдал бы ребeнка в европейскую академию. В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют»

Защитник «Факела»: «Отдал бы ребeнка в европейскую академию. В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют»

26 декабря 2022, 15:55
6

Защитник «Факела» Кирилл Суслов высказался о молодых российских футболистах.

– Сейчас поколение тепличных футболистов?

– Да, я их в шутку называю поколением Pepsi. Они говорят: «Ой, я не хочу», «У меня это болит», а мы знали, что у нас один шанс, и надо им воспользоваться.

– Поколению Pepsi нужно стремиться в Европу по примеру Головина и Миранчука?

– Молодым футболистам в любом случае нужно стремиться выходить из зоны комфорта, если они хотят роста. Но я бы отдал своего ребeнка в европейскую академию, чтобы он там развивался и тренировался. Там другая ментальность и другой подход.

В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют. У нас принято возмущаться, почему этот зарабатывает столько, а этот столько. Естественно, не везде и не все, но большая часть. А в Европе я встречал больше доброжелательных и позитивных людей.

Почему там так? Потому что уровень доходов примерно равный у людей, минимальные пособия и пенсии – 120 тысяч рублей.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Факел Суслов Кирилл
Комментарии (6)
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MaxRnD
1672060999
Бузов, ты ?
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alp
1672062909
суслов, да пашел ты наx#й
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DOCTOR PENALTY
1672066765
Вперёд в европу! И радужный флаг тебе в руки.
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nemolod
1672070154
Везде хорошо,где нас нет!
Ответить
Факел1947
1672072689
Ещё один "там рай, тут ад". Хотя во всём виновата причёска, у савина такая же.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1672083864
Так отдай. А завтра твой ребёнок в гейропе решит сменить пол, а тебе органы опеки запретят воспитывать своего ребёнка, потому как ты будешь противиться решению смены пола. Пример с Миранчуком вообще не к селу ни к огороду. В Локо был игрок номер1, а в Италии полировальщик лавки. Саша Головин два года вместо того , что бы играть с ЦСКА в Еврокубках, боролся за выживание клуба .
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