Защитник «Факела»: «Отдал бы ребeнка в европейскую академию. В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют»

Защитник «Факела» Кирилл Суслов высказался о молодых российских футболистах.

– Сейчас поколение тепличных футболистов?

– Да, я их в шутку называю поколением Pepsi. Они говорят: «Ой, я не хочу», «У меня это болит», а мы знали, что у нас один шанс, и надо им воспользоваться.

– Поколению Pepsi нужно стремиться в Европу по примеру Головина и Миранчука?

– Молодым футболистам в любом случае нужно стремиться выходить из зоны комфорта, если они хотят роста. Но я бы отдал своего ребeнка в европейскую академию, чтобы он там развивался и тренировался. Там другая ментальность и другой подход.

В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют. У нас принято возмущаться, почему этот зарабатывает столько, а этот столько. Естественно, не везде и не все, но большая часть. А в Европе я встречал больше доброжелательных и позитивных людей.

Почему там так? Потому что уровень доходов примерно равный у людей, минимальные пособия и пенсии – 120 тысяч рублей.

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