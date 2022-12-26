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    Защитник «Факела»: «Отдал бы ребeнка в европейскую академию. В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют»

    Защитник «Факела» Кирилл Суслов высказался о молодых российских футболистах.

    – Сейчас поколение тепличных футболистов?

    – Да, я их в шутку называю поколением Pepsi. Они говорят: «Ой, я не хочу», «У меня это болит», а мы знали, что у нас один шанс, и надо им воспользоваться.

    – Поколению Pepsi нужно стремиться в Европу по примеру Головина и Миранчука?

    – Молодым футболистам в любом случае нужно стремиться выходить из зоны комфорта, если они хотят роста. Но я бы отдал своего ребeнка в европейскую академию, чтобы он там развивался и тренировался. Там другая ментальность и другой подход.

    В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют. У нас принято возмущаться, почему этот зарабатывает столько, а этот столько. Естественно, не везде и не все, но большая часть. А в Европе я встречал больше доброжелательных и позитивных людей.

    Почему там так? Потому что уровень доходов примерно равный у людей, минимальные пособия и пенсии – 120 тысяч рублей.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +52690

      MaxRnD 9 минут назад

      Бузов, ты ?

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