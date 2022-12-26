В «Оренбурге» прояснили будущее Лички, у которого летом истекает контракт

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб готовит новый контракт для главного тренера Марцела Лички.
Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона-2022/23.
«У нас с Марцелом все просто, мы в хороших отношениях. Нет никаких проблем.
Во время зимних сборов будем общаться по поводу продления контракта. Все будет хорошо», – заявил Андреев.
- Чех работает в «Оренбурге» с 2020 года.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «РБ Спорт»