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    В «Оренбурге» прояснили будущее Лички, у которого летом истекает контракт

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб готовит новый контракт для главного тренера Марцела Лички.

    Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона-2022/23.

    «У нас с Марцелом все просто, мы в хороших отношениях. Нет никаких проблем.

    Во время зимних сборов будем общаться по поводу продления контракта. Все будет хорошо», – заявил Андреев.

    • Чех работает в «Оренбурге» с 2020 года.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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