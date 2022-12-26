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    Газзаев прокомментировал подход Федуна к выбору тренеров для «Спартака»

    Валерий Газзаев считает, что экс-владелец «Спартака» Леонид Федун недооценивал вклад тренеров в результаты команды.

    Он привел в пример работу президента ЦСКА Евгения Гинера.

    «Со стороны Гинера была только помощь. Вот почему из того ЦСКА люди уезжали в «Манчестер Сити», «Челси», «Ювентус»...

    При этом становимся чемпионами – слышу: «Не так играют!». Хорошо, если мы «не так», во что другие играют?

    В 2008-м у ЦСКА был самый сильный состав. Если бы усилили две позиции, могли бы успешно выступить и в Лиге чемпионов.

    Такая была уверенность и сыгранность! Ребята молодые, а уже с колоссальным опытом, обладатели Кубка УЕФА.

    В России ниже второго места не опускались. За семь лет худший результат – бронза.

    А один руководитель клуба в те же времена говорил, что тренер – это десять процентов от результата. Может, поэтому и поменялось 20 тренеров в «Спартаке», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5022

      PAREVG. 1 час назад

      Вот пса забыли спросить, пусть сначала сбреет усы, как обещал, и отсидит за развал Алании.
      И только потом, раздаёт интервью.

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