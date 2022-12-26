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  • Газзаев прокомментировал подход Федуна к выбору тренеров для «Спартака»

Газзаев прокомментировал подход Федуна к выбору тренеров для «Спартака»

26 декабря 2022, 10:28
4

Валерий Газзаев считает, что экс-владелец «Спартака» Леонид Федун недооценивал вклад тренеров в результаты команды.

Он привел в пример работу президента ЦСКА Евгения Гинера.

«Со стороны Гинера была только помощь. Вот почему из того ЦСКА люди уезжали в «Манчестер Сити», «Челси», «Ювентус»...

При этом становимся чемпионами – слышу: «Не так играют!». Хорошо, если мы «не так», во что другие играют?

В 2008-м у ЦСКА был самый сильный состав. Если бы усилили две позиции, могли бы успешно выступить и в Лиге чемпионов.

Такая была уверенность и сыгранность! Ребята молодые, а уже с колоссальным опытом, обладатели Кубка УЕФА.

В России ниже второго места не опускались. За семь лет худший результат – бронза.

А один руководитель клуба в те же времена говорил, что тренер – это десять процентов от результата. Может, поэтому и поменялось 20 тренеров в «Спартаке», – сказал Газзаев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Газзаев Валерий Федун Леонид
Комментарии (4)
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PAREVG.
1672041202
Вот пса забыли спросить, пусть сначала сбреет усы, как обещал, и отсидит за развал Алании. И только потом, раздаёт интервью.
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alefreddy
1672063599
обладает депутатской неприкосновенностью а это поэзия
Ответить
R_a_i_n
1672071383
Только забыл упомянуть, что ни в Челси, ни в Юве, ни в Манчестере особо никто не задержался!
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Красногвардейчик
1672110241
Тренеров для спартака выбирал не Федун, а его эскортница...по своим меркам
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