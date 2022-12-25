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  • Три года Бердыева после «Рубина»: работал в Казахстане и Иране, извинился перед Федуном и был близок к сборной

Три года Бердыева после «Рубина»: работал в Казахстане и Иране, извинился перед Федуном и был близок к сборной

25 декабря 2022, 16:13
11

«Сочи» официально назначил Курбана Бердыева. Месяц назад об этом сказал Борис Ротенберг, сейчас пришло официальное подтверждение. Бердыев не тренировал в России больше трех лет – и теперь он вернулся. Чем Бердыев занимался и в каких клубах работал за это время.

Бердыев выполнял не только тренерские, но и менеджерские функции

За три года Курбан Бердыев официально работал в двух клубах.

Первый – «Кайрат». Сначала были ознакомительные движения – Бердыев посещал академии «Кайрата». Это было в апреле-2021 (до этого он сам говорил, что находится в творческом отпуске). Спустя месяц Бердыев стал советником председателя наблюдаемого совета «Кайрата». Позже Кайрат Боранбаев сказал, что Бердыев будет работать бесплатно:

«Он будет работать бесплатно. Он категорически отказался от того, чтобы ему платили какую-либо зарплату. Это была его просьба: мы оплачиваем только проезд, проживание».

В августе того же года Бердыев сменил амплуа в «Кайрате» и стал главным тренером команды. На этой должности Бердыев проработал до июня-2022. С одной стороны, он взял бронзу чемпионата Казахстана и выиграл Кубок страны. С другой стороны, к нему было достаточно вопросов. Одно время, по слухам медиа, футболисты были не очень довольны его оборонительным стилем, а фанаты призывали играть в более атакующий вариант или уйти в отставку. В итоге история Бердыева в «Кайрате» закончилась после 12 туров нового сезона: 8-е место и 16 очков в активе.

Второй – иранский «Трактор». Стал тренером клуба и одновременно техническим директором. «Чемпионат» писал, что он получил работу в «Тракторе» благодаря Сердару Азмуну.

В итоге Бердыев отработал в «Тракторе» около трех месяцев. Когда уходил, говорил:

«В последние дни поднимался вопрос о моем возвращении в российский футбол. Переговоры с клубом из России были серьезными, и сегодня я официально попросил руководство «Трактора» освободить меня от занимаемой должности. Дело не в деньгах. Я ухожу только из-за морального долга и в связи с потребностями российского футбола. Я должен вернуться в Россию.

Мое присутствие в «Тракторе» позволило мне лучше узнать болельщиков, членов команды и иранский народ. Теперь нас связывают дружеские отношения. Надеюсь, совет директоров и руководство клуба поймут мою ситуацию. Предполагаю, что смогу помочь «Трактору» в будущем».

За три года Бердыев, кажется, был близок к «Сочи». А еще мог оказаться в сборной

Вот еще некоторые моменты, образовавшиеся вокруг Курбана Бердыева после ухода из «Рубина»:

• Было какое-то время, когда СМИ обсуждали контакты Бердыева с «Сочи». На вопросы об этом отвечал даже владелец клуба Борис Ротенберг. Вот его реплика от августа-2019: «Это разговоры. Курбан Бекиевич мне один раз позвонил, поздравил с нашим выходом, и больше никакого разговора не было, что там... Нет, я понимаю, какое давление может создать Курбан Бекиевич на того же Точилина. Зачем это надо?».

• По данным медиа, контактировал с различными клубами. Сайт Metaraitings писал, что Бердыев советовал «Ордабасы» бывшего нападающего «Рубина» Артура Сагитова. Еще помогал КАМАЗу.

Мог оказаться в сборной России: «Разговоры были. Была встреча одна. Почему-то я думал, что все будет нормально. И произошло то, что произошло. Я давал добро. Это сборная страны, это вызов серьезный».

• Извинился перед Леонидом Федуном за сорванный переход в «Спартак»: «Хочу принести извинения Федуну. Он пригласил меня, я поехал в Монако, мы ударили по рукам. Потом произошла одна история, которую я не хотел бы озвучивать. Я принял неправильное решение. Не знаю, что меня сподвигло, но это решение было неправильным.

Да, это единственный случай в карьере, что жалею о непереходе в команду. Это всегда меня давило. Я понимал, что такое «Спартак». Когда речь уже пошла активно, я нигде не мог пройти. В самолете – спартачи. В автобусе – спартачи. В магазине – «Спартак». Куда ни посмотришь – везде болельщики «Спартака».

Текст: Илья Егоров

Фото: FC Rubin Kazan/Global Look Press, официальный сайт «Трактора»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Россия Рубин Сочи Кайрат Спартак Бердыев Курбан Федун Леонид
Комментарии (11)
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Красногвардейчик
1671966082
Похудел.....вот что значит по загранкам мотаться, где попилить не дают бабло)))
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Fialet
1671970391
Даже любопытно, почему же он в Спартак не пошёл. Уверен, что сборная с ним стала бы значительно сильнее.
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R_a_i_n
1671972425
Когда речь уже пошла активно, я нигде не мог пройти. В самолете – спартачи. В автобусе – спартачи. В магазине – «Спартак». Куда ни посмотришь – везде болельщики «Спартака».
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BarStep
1671972933
С этого роя - не выйдет не х.. Это я про Сочи и Бердыева если что..
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derrik2000
1671973020
Я, конечно, рад и за Бердыева, и за Ротенберга. Ну, что они наконец "воссоединились". )) Однако очень-очень сомневаюсь, что в 2023 году и позднее, Бердыев сможет вместе с ФК Сочи добиться ЗНАЧИМЫХ успехов в РПЛ. Думаю, что его время уже прошло безвозвратно. Если ошибаюсь, то буду приятно удивлён.
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qawzsexdr
1671980432
Хана Сочи, самая унылая команда будет
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GreyDM
1671992959
Прикольно было-бы, если б тренер пропагандирующий антифутбол оказался бы в спартаке. поржал-бы хоть.
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Taps
1671994272
Хорошее приобретение "Сочи". Тренер экстра класса.
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Азбука
1671996593
Авось Бердыев амбиций не растерял и договорился с Ротенбергом раскошелиться, чтобы Сочи стала не просто "симпатичной командой" (как у нас любят писать о провинциалах, которые пытаются рыпаться), а замахнулась серьёзно на лидерство в РПЛ.
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DOCTOR PENALTY
1671997384
Успехов Курбану Бекиевичу!
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