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    Карасев рассказал о своей мотивации в условиях отстранения от международных турниров

    Российский арбитр Сергей Карасев ответил на претензии, что он потерял мотивацию из-за невозможности работать в Европе.

    «Я не слышал таких слов. Может, я как-то в интервью сказал, что на первый план теперь выходит судейство в России. Возник ещe материальный вопрос.

    Помимо того, что мы судили в Европе, так ещe и получали хорошие деньги, обслуживая Лигу чемпионов. Вероятно, люди подумали, что теперь мотивации нет и так далее.

    Однако надо смотреть по моим играм. Если нет мотивации, то человек будет где-то недобегать, постоянно принимать неверные решения.

    Первая половина показала, что были какие-то недочeты, но всe в рабочем режиме. Мотивация есть судить больше в России, потому что это моe любимое дело.

    Как я могу взять и уйти, раз Европа закрылась? Хочется судить как можно дольше в России. Мотивацию можно найти.

    Нужно обеспечивать свою семью и я люблю это дело», – сказал Карасeв.

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    https://www.championat.com/football/news-4937495-arbitr-karasyov-otvetil-na-pretenzii-chto-poteryal-motivaciyu-posle-bana-ot-uefa-i-fifa.html?utm_source=copypaste

    https://www.championat.com/football/news-4937495-arbitr-karasyov-otvetil-na-pretenzii-chto-poteryal-motivaciyu-posle-bana-ot-uefa-i-fifa.html?utm_source=copypaste

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    Источник: «Чемпионат»

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