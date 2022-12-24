Карасев рассказал о своей мотивации в условиях отстранения от международных турниров

Российский арбитр Сергей Карасев ответил на претензии, что он потерял мотивацию из-за невозможности работать в Европе.

«Я не слышал таких слов. Может, я как-то в интервью сказал, что на первый план теперь выходит судейство в России. Возник ещe материальный вопрос.

Помимо того, что мы судили в Европе, так ещe и получали хорошие деньги, обслуживая Лигу чемпионов. Вероятно, люди подумали, что теперь мотивации нет и так далее.

Однако надо смотреть по моим играм. Если нет мотивации, то человек будет где-то недобегать, постоянно принимать неверные решения.

Первая половина показала, что были какие-то недочeты, но всe в рабочем режиме. Мотивация есть судить больше в России, потому что это моe любимое дело.

Как я могу взять и уйти, раз Европа закрылась? Хочется судить как можно дольше в России. Мотивацию можно найти.

Нужно обеспечивать свою семью и я люблю это дело», – сказал Карасeв.

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