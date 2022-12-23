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    Что Дюков сказал о переходе РФС в Азию: отношения с УЕФА сложные, АФК готова принять

    Главная тема, связанная с российским футболом – переход в Азию. 23 декабря исполком РФС обсуждал возможность перехода и сказал, что до 31 декабря нужно принять решение. Сейчас президент РФС Александр Дюков высказал несколько важных вещей по этому поводу:

    • «Я с этим не согласен [с Колосковым насчет того, что АФК – нищая федерация]. А кто там нищий? Катар, который потратил 220 миллиардов на проведение чемпионата мира? Саудовская Аравия? Китай? Индия, где огромные компании и корпорации с миллиардной капитализацией? Кто там нищий-то?

    Если говорить о развитии экономики – сегодня там одна ситуация, а завтра – абсолютно другая. Возьмите пример Южной Кореи. Там все экономики растут – начиная от Средней Азии. Там нет ни одной страны, которая бы стагнировала. Не все континенты могут этим похвастаться».

    • «Есть много за и много против. Это непростое решение. Мы работаем по двум направлениям. Первое – суды. Нашу апелляцию не поддержали. Это говорит о том, что решение является политическим. Мы продолжаем вести консультации.

    Все, что мы имеем на данный момент, – юношеский турнир УЕФА в Волгограде. Причем я вижу, что идеологически мы расходимся с Европой. Там политика на первом месте, а футбол на втором. Мы это видели в Катаре. И все это будет основанием, чтобы не играть».

    • «Вопрос о возможной смене федерации. Этот вопрос безусловно окажет влияние на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие десять лет.

    Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучить всевозможные последствия и сценарии. Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение. У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК дает нам такую возможность».

    • «Что касается наших отношений с УЕФА: 28 февраля было принято решение о приостановлении нашего участия в соревнованиях УЕФА, такое же решение приняло и ФИФА. Мы считаем это решение несправедливым, политически мотивированным. Мы выбрали для себя работу по двум направлениям: защита наших болельщиков, футболистов в КАС, но нам было оказано в апелляции, мы до сих пор не получили мотивировочную часть, что не позволяет нам принять решение, что мы будем делать дальше».

    • «На данный момент возвращение нас на большие соревнования под большим вопросом. Света в конце туннеля мы не видим. Если говорить о каких-то реалистичных перспективах, есть возможность смены конфедерации и переход в АФК. АФК на данный момент готова нас принять. Никто сейчас не готов дать письменную гарантию, но они готовы рассмотреть наше письменное обращение, вероятность приятия более чем высокая».

    Как вы относитесь к переходу РФС в Азию?

    Фото: Maksim Konstantinov, Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 19:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7700

      BarStep 26 минут назад

      Нужно решаться и идти в АФК.
      То что сделала фейковая пропаганда и полная изоляция альтернативных источников информирования на просторах Европы - это на долгие годы..
      Нас, условно, разлюбили.
      И как говориться - насильно мил не будешь..
      Да и футбол наш уровня яблонцев и сборных типа Кипра - не конкурентоспособный стал, сплошные разочарования..

      1
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      Рейтинг: +70052

      insider_retro 50 минут назад

      Причём здесь нищета, стагнация и футбол...
      Российский футбол никогда не был объектом для заработка, - в него только вбухивали - несоизмеримо и бесполезно...
      Если хотим играть, а не сидеть за забором, - следует решаться и двигаться...
      От пассивности и ожидания европейской милости мозоль вырастет...

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      Рейтинг: +2016

      morgan59 1 час назад

      Невижу никакого смысла в ожидании милости от УЕФА. Европа деградирует на глазах. Сплошь и рядом пропаганда ЛГБТ. Кроме того , экономический кризис развалит всю футбольную структуру Европы. Америка добьет Европу ради собственного спасения.

      2
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      Рейтинг: +11359

      alex1951 1 час назад

      И опять.Читая между строк .этого Дюкова,легко было сообразить - Что бабки у него на первом плане.....Про детский футбол ни слова и пр...

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      Рейтинг: +11359

      alex1951 > alex1951 1 час назад

      Привыкли кругом взятки давать....а теперича обоср........
      Ваши методы устарели дюковы,колоски,мудьки....

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