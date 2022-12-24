Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Что Дюков сказал о переходе РФС в Азию: отношения с УЕФА сложные, АФК готова принять

Что Дюков сказал о переходе РФС в Азию: отношения с УЕФА сложные, АФК готова принять

24 декабря 2022, 01:04
33

Главная тема, связанная с российским футболом – переход в Азию. 23 декабря исполком РФС обсуждал возможность перехода и сказал, что до 31 декабря нужно принять решение. Сейчас президент РФС Александр Дюков высказал несколько важных вещей по этому поводу:

• «Я с этим не согласен [с Колосковым насчет того, что АФК – нищая федерация]. А кто там нищий? Катар, который потратил 220 миллиардов на проведение чемпионата мира? Саудовская Аравия? Китай? Индия, где огромные компании и корпорации с миллиардной капитализацией? Кто там нищий-то?

Если говорить о развитии экономики – сегодня там одна ситуация, а завтра – абсолютно другая. Возьмите пример Южной Кореи. Там все экономики растут – начиная от Средней Азии. Там нет ни одной страны, которая бы стагнировала. Не все континенты могут этим похвастаться».

• «Есть много за и много против. Это непростое решение. Мы работаем по двум направлениям. Первое – суды. Нашу апелляцию не поддержали. Это говорит о том, что решение является политическим. Мы продолжаем вести консультации.

Все, что мы имеем на данный момент, – юношеский турнир УЕФА в Волгограде. Причем я вижу, что идеологически мы расходимся с Европой. Там политика на первом месте, а футбол на втором. Мы это видели в Катаре. И все это будет основанием, чтобы не играть».

• «Вопрос о возможной смене федерации. Этот вопрос безусловно окажет влияние на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие десять лет.

Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучить всевозможные последствия и сценарии. Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение. У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК дает нам такую возможность».

• «Что касается наших отношений с УЕФА: 28 февраля было принято решение о приостановлении нашего участия в соревнованиях УЕФА, такое же решение приняло и ФИФА. Мы считаем это решение несправедливым, политически мотивированным. Мы выбрали для себя работу по двум направлениям: защита наших болельщиков, футболистов в КАС, но нам было оказано в апелляции, мы до сих пор не получили мотивировочную часть, что не позволяет нам принять решение, что мы будем делать дальше».

• «На данный момент возвращение нас на большие соревнования под большим вопросом. Света в конце туннеля мы не видим. Если говорить о каких-то реалистичных перспективах, есть возможность смены конфедерации и переход в АФК. АФК на данный момент готова нас принять. Никто сейчас не готов дать письменную гарантию, но они готовы рассмотреть наше письменное обращение, вероятность приятия более чем высокая».

Как вы относитесь к переходу РФС в Азию?

Фото: Maksim Konstantinov, Edgar Breshchanov/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1671816996
Причём здесь нищета, стагнация и футбол... Российский футбол никогда не был объектом для заработка, - в него только вбухивали - несоизмеримо и бесполезно... Если хотим играть, а не сидеть за забором, - следует решаться и двигаться... От пассивности и ожидания европейской милости мозоль вырастет...
Ответить
BarStep
1671818424
Нужно решаться и идти в АФК. То что сделала фейковая пропаганда и полная изоляция альтернативных источников информирования на просторах Европы - это на долгие годы.. Нас, условно, разлюбили. И как говориться - насильно мил не будешь.. Да и футбол наш уровня яблонцев и сборных типа Кипра - не конкурентоспособный стал, сплошные разочарования..
Ответить
Азбука
1671820355
Останемся в УЕФА-сидеть вечно в бане. Выходим из УЕФА, но не примут в АФК -да тож самое. Только взносы не будем платить этим федерациям. Однако есть вариант, что примут. Всёж там американских прихлебал меньше. Опять же легче будет на ЧМ выйти))
Ответить
neveldomha
1671822750
Хуже не будет, а это уже хорошо.
Ответить
_MATRIX_
1671828994
На хрен УЕФА.
Ответить
portero
1671829240
Ну ежели там есть шанец поиграть, то это хорошо!!! Лишь бы наши чинуши не обосрались как всегда, а то ни там ни тут.... Ну вообщем удачи !!! В Азии так в Азии, лишь бы играть... тогда и с Хабаровска близко летать будет и Оренбургу близко....
Ответить
razory
1671857314
УЕФА и ФИФА себя уже изжили, посмотрите что у них там происходит одна политика и ЛГБД и все как один приклоняют колени неизвестно перед кем . Моё мнение лучше тогда в АЗИЮ там хоть футбол есть а не политика
Ответить
SuperNils
1671867259
Так наша сборная по уровню игры как-раз подходит больше Азии, нежели Европе.
Ответить
paracetamol
1671872671
С Европой идет во.йна. Представьте, что наша сборная или клуб приехали в Польшу. Чтобы их защитить, надо Псковскую дивизию ВДВ посылать. Так что лет на 10 это направление бесперспективно, и не надо политизировать!
Ответить
GoLenaStop
1671892715
Переходить, для начала ради повышения соревновательности и уровня своего футбола, и начинать создавать свою Лигу футбола для свободных народов мира, без политики.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
3
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
11
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
13
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
5
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
139
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
8
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
21
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Все новости
Все новости
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
8
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
21
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
2
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
47
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026
15:21
6
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
16
ВидеоПервый гол Кордобы в сезоне
14:46
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
3
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
37
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака»
14:14
2
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
ФотоВоспитанник «Спартака» со 113 матчами в РПЛ уехал играть в Томск
12:57
2
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+