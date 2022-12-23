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Как вы относитесь к переходу РФС в Азию?

23 декабря 2022, 16:28
100

23 декабря состоялся исполком РФС, на котором члены всерьез обсудили переход в Азию. По его итогам вице-президент РФС Денис Соловьев сказал:

1. «Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024-го. Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода».

2. На исполкоме члены РФС обсуждали все возможные риски. Про это Соловьев сказал: «Их [рисков] много. Но есть риски и есть «ничего». На исполкоме сказано о том, чтобы проработать процедуру перехода. Если мы увидим, что дорога имеет успешное завершение, то двигаться в эту сторону. Никто не хочет направить заявление о выходе в УЕФА, прийти в АФК и услышать «мы вас не берем».

3. Решение будет принято на исполкоме по видеосвязи.

В итоге нам остается ждать решения РФС. Поэтому давайте обсудим главный вопрос:

Как вы относитесь к переходу РФС в Азию?

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Россия
Комментарии (100)
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vladik12
1671803813
Полный бред. Лучше посидеть несколько лет в собственном соку, но "в прекрасной России будущего" вернуться в УЕФА и играть нормальные ЛЧ и отборы. Чем сейчас уйти к Камбодже и Таиланду и увязнуть там навсегда.
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Кирилл Михайлов
1671803871
Это просто выстрел себе в ногу. Если уйдем в Азию, разгребать будем десятилетиями
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mamba9090909
1671805936
Судя по действиям Европы и США, поставлена цель, уничтожение России как государства. Так что мечтать о возвращении в УЕФА, в ближайшее десятилетие, не надо. Будет возможность играть в АКФ, надо играть. Тут была ещё не плохая мысль - чемпионат БРИКС. Было бы интересно.
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swot1205
1671807120
печаль конечно, но лучше играть там, чем вообще не играть. да и в конце концов Азия сейчас на подъеме
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ArReal
1671807485
Отрицательно, если мы не смогли обыграть Таджикистан и Узбекистан, то сборная непобедимые сборные Монголии Южного Сингапура Восточного Тимора и Северного Бутана нас разорвут к куям)) Нечего нам там делать, лучше через 10 лет опять Мальту и Люксембург кошмарить))
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САДЫЧОК
1671809938
Сотрясание воздуха ! Как только примут- так сразу и выгонят ! Только тупые , могут рассматривать это ! ФИФА , УЕФА и если будем в Азии- то и Азия забанит нас ! Это понятно , даже самому хреновому юристу !
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волчарик
1671812064
Коли выпала судьба такая,то не стоит никуда напрашиваться.Надо серьезно заняться своим чемпионатом и в первую очередь подтянуть крымские клубы.Будем сами себя уважать и жить достойно хорошие люди подтянутся.
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shurik45
1671813527
Думаю,для России это будет ошибкой. Бан со стороны Европы рано или поздно закончится .
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Эном айс
1671814171
"Илья Муромец едет по лесу. .на дороге лежит камень Направо пойдешь - коня потеряешь, прямо - голову , а налево пойдешь - пи.орасом станешь. - Да как же так?? Я - пи.орасом??!! И поехал налево. Едет лесом - полем, лесом - полем, выезжает к озеру. Поют птички, солнышко светит, на небе ни облачка, вообщем благодать!!! А на берегу озера сидит Змей Горыныч и ловит рыбку, тихо, никому не мешая. Илья Муромец достал свой меч Кладенец и как начал все ломать и крушить вокруг.. от прежней красоты ничего не осталось... Кончил Илюша буянить, к нему поворачивается Горыныч и говорит: "Ну и кто ты после этого?"" -- мораль. Дома надо сидеть. На печке.
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zigbert
1671817125
Переход в АФК будет шагом назад. А в УЕФА все равно придется возвращаться. Все таки хорошие времена должны наступить.
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