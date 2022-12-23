Как вы относитесь к переходу РФС в Азию?

играть надо ,почему бы не попробывать создать турнир на подобие той же лиге чемпиона со дружескими странами .как то договориться о бюджете турнира , со странами ,может как то договорить что другие спорт асоциации стран выйдут из тих фифа, уефа .пример Белорусия,Казастан ,Сербия,Китай Индия и т д кто в дружеских отношений страны , то уже пол мира насиление ,так же попрут медия права на показы ,создать альтернативу, потом что не факт что и в азию возьмут и так же не факт что сразу после окончание спец операции ,клубы сборные захотят играть с нами ,такой вариант наилучший ,но загвостка захотят ли другие страны выходить с фифа уефа и т д чтобы создать что то новое (турнир) на подобие лиге чемпа ,или по системе кубка России ,
23 декабря состоялся исполком РФС, на котором члены всерьез обсудили переход в Азию. По его итогам вице-президент РФС Денис Соловьев сказал:
1. «Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024-го. Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода».
2. На исполкоме члены РФС обсуждали все возможные риски. Про это Соловьев сказал: «Их [рисков] много. Но есть риски и есть «ничего». На исполкоме сказано о том, чтобы проработать процедуру перехода. Если мы увидим, что дорога имеет успешное завершение, то двигаться в эту сторону. Никто не хочет направить заявление о выходе в УЕФА, прийти в АФК и услышать «мы вас не берем».
3. Решение будет принято на исполкоме по видеосвязи.
В итоге нам остается ждать решения РФС. Поэтому давайте обсудим главный вопрос: