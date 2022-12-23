23 декабря состоялся исполком РФС, на котором члены всерьез обсудили переход в Азию. По его итогам вице-президент РФС Денис Соловьев сказал:

1. «Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024-го. Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода».

2. На исполкоме члены РФС обсуждали все возможные риски. Про это Соловьев сказал: «Их [рисков] много. Но есть риски и есть «ничего». На исполкоме сказано о том, чтобы проработать процедуру перехода. Если мы увидим, что дорога имеет успешное завершение, то двигаться в эту сторону. Никто не хочет направить заявление о выходе в УЕФА, прийти в АФК и услышать «мы вас не берем».

3. Решение будет принято на исполкоме по видеосвязи.

В итоге нам остается ждать решения РФС. Поэтому давайте обсудим главный вопрос:

Как вы относитесь к переходу РФС в Азию?