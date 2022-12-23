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    Как вы относитесь к переходу РФС в Азию?

    23 декабря состоялся исполком РФС, на котором члены всерьез обсудили переход в Азию. По его итогам вице-президент РФС Денис Соловьев сказал:

    1. «Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024-го. Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода».

    2. На исполкоме члены РФС обсуждали все возможные риски. Про это Соловьев сказал: «Их [рисков] много. Но есть риски и есть «ничего». На исполкоме сказано о том, чтобы проработать процедуру перехода. Если мы увидим, что дорога имеет успешное завершение, то двигаться в эту сторону. Никто не хочет направить заявление о выходе в УЕФА, прийти в АФК и услышать «мы вас не берем».

    3. Решение будет принято на исполкоме по видеосвязи.

    В итоге нам остается ждать решения РФС. Поэтому давайте обсудим главный вопрос:

    Как вы относитесь к переходу РФС в Азию?

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии37
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      Рейтинг: +808

      г.Онега 6 минут назад

      играть надо ,почему бы не попробывать создать турнир на подобие той же лиге чемпиона со дружескими странами .как то договориться о бюджете турнира , со странами ,может как то договорить что другие спорт асоциации стран выйдут из тих фифа, уефа .пример Белорусия,Казастан ,Сербия,Китай Индия и т д кто в дружеских отношений страны , то уже пол мира насиление ,так же попрут медия права на показы ,создать альтернативу, потом что не факт что и в азию возьмут и так же не факт что сразу после окончание спец операции ,клубы сборные захотят играть с нами ,такой вариант наилучший ,но загвостка захотят ли другие страны выходить с фифа уефа и т д чтобы создать что то новое (турнир) на подобие лиге чемпа ,или по системе кубка России ,

      0
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      Рейтинг: +12494

      Алексей З 9 минут назад

      Мой комментарий убрали.
      До здравствует свобода слова !!!

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 10 минут назад

      Азия к ФИФА не относится? Что даст то?
      Ну даже если прокатит, то Российская Федерация остаётся без ЛЧ и ЛЕ.
      Все же мы мечтали увидеть в Питере, Москве, Ростове такие великие китайские клубы как..... А какие?

      0
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      Рейтинг: +1318

      Hoahin > Hala Madrid 6 минут назад

      А ты еще поразмышляй сколько топовых игроков играет в Азии, и какой толковый легионер поедет играть в этот регион? Только если за баснословные деньги, как бразилы в Китай

      0
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      Рейтинг: +37

      MERZAVETC 23 минуты назад

      Сейчас тут "соседи по карте" расскажут где нам лучше.

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      Рейтинг: +16574

      NewLife 23 минуты назад

      Это чиновничья глупость для того, чтобы вместе с Карпиным остаться при делах, а для нашего футбола это полный каюк.

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      Рейтинг: +5964

      subbotaspartak 28 минут назад

      Азия не в ФИФа, на ЧМ всё равно не пустят

      0
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      Рейтинг: +278

      Bronholm 36 минут назад

      Максимально негативно. Россияне - это европейцы, что бы там кто не придумывал. Плюс логистика будет добивать футбол в стране, который и так еле дышит

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      Рейтинг: +6824

      mamba9090909 > Bronholm 26 минут назад

      Территория России: 22% - в Европе, 78% - в Азии.

      0
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      Рейтинг: +1318

      Hoahin > mamba9090909 13 минут назад

      Умник, теперь посчитай сколько экономических и торговых центров РФ в Азии расположено, 70 % россиян в европейской части проживают. За МКАД давно выезжал, азианин вы наш

      1
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      Рейтинг: +5521

      TOMSON > Hoahin 11 минут назад

      А вы ресурсы подсчитайте где находятся. Не лети все налоги в Москву давно бы за Урал все переехали.

      1
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      Рейтинг: +6824

      mamba9090909 > Hoahin 3 минуты назад

      ))))))Твои торговые центры, которые внутри МКАДа, ты считай сам. А на досуге поинтересуйся, если мозгов хватит, за счёт чего твои торговые центры существуют. Какие энергетические и минеральные ресурсы России находятся за Уралом, в азиатской части России.

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      Рейтинг: +5549

      AtticusFinch 38 минут назад

      Отрицательно, если мы не смогли обыграть Таджикистан и Узбекистан, то сборная непобедимые сборные Монголии Южного Сингапура Восточного Тимора и Северного Бутана нас разорвут к куям)) Нечего нам там делать, лучше через 10 лет опять Мальту и Люксембург кошмарить))

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      Рейтинг: +2599

      swot1205 44 минуты назад

      печаль конечно, но лучше играть там, чем вообще не играть. да и в конце концов Азия сейчас на подъеме

      2
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      Рейтинг: +5521

      TOMSON 45 минут назад

      Вопрос сложнее чем просто играть в Европе или Азии. Сам чемпионат изменится, тк логистика изменится. После перехода в перспективе десятка другого лет, будет смещение центра Российского футбола на Восток. И как бы бог с ним, но мы будем отказываться от инфраструктуры ЧМ. А это прям совсем не хочется. Также ключевым вопросом будет нахождение клубов в Москве и СПб. Мы же понимаем, что так далеко к нам летать не захотят да и для наших клубов перелеты по 10ч для игр в АЛЧ будут очень болезненны.
      Также упадет интерес к футболу и доходы самих клубов.
      Я к тому, что переход в Азию может убить наш футбол.
      Но с другой стороны. Европа постоянно крутит правилами, как хочет и для России они всегда более жесткие чем для остальных. Мы в уефа не имеем равн

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      Рейтинг: +5521

      TOMSON > TOMSON 38 минут назад

      Равных прав с другими членами. И так будет всегда. Именно по этому я за переход. Но хорошо, что не я принимаю данное решение и не несу за него ответственность.

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