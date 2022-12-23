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    Форвард «Урала» Влут: «Промес – легенда «Спартака» и всего российского футбола»

    Нападающий «Урала» Рай Влут высказался о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.

    — В России Промес — легенда?

    — Да, Промес — легенда «Спартака» и всего российского футбола. По-моему, он лучший. Посмотрите на его статистику! Сколько он забил голов и отдал голевых передач. Вот и в этом сезоне Квинси топовый.

    • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11006

      alp 51 минуту назад

      да ну.. чего такого сделал Промес для Спартака, что он вдруг стал легендой аж всего Российского футбола?

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