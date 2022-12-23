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    В «Оренбурге» назвали дату, когда Сычевой станет игроком «Крыльев Советов»

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что нападающий Владимир Сычевой станет футболистом «Крыльев Советов» 5 января.

    «Мы обменялись с «Крыльями Советов» письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба.

    Мы договорились о дате трансфера — 5 января сделка будет завершена и Владимир Сычевой станет игроком «Крыльев Советов», — сказал Еремякин.

    • Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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    Источник: Sport24

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