Посол Кении пригласил российских футболистов тренироваться с их сборной

Посол Кении в РФ Бенсон Огуту пригласил российских футболистов тренироваться с местной национальной командой.

«В России, в Кении, тренироваться вместе – пожалуйста.

Это возможно. У нас есть вся инфраструктура и отличные погодные условия для тренировок – есть возможность тренироваться на высокогорных площадках.

Мы открыты для сотрудничества с Россией, российскими спортсменами. Мы также хотели бы наращивать обмен в сфере спорта», – заявил Огуту.

Россия может перейти из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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