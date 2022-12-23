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    Посол Кении пригласил российских футболистов тренироваться с их сборной

    Посол Кении в РФ Бенсон Огуту пригласил российских футболистов тренироваться с местной национальной командой.

    «В России, в Кении, тренироваться вместе – пожалуйста.

    Это возможно. У нас есть вся инфраструктура и отличные погодные условия для тренировок – есть возможность тренироваться на высокогорных площадках.

    Мы открыты для сотрудничества с Россией, российскими спортсменами. Мы также хотели бы наращивать обмен в сфере спорта», – заявил Огуту.

    • Россия может перейти из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12477

      Алексей З 44 минуты назад

      Азия , Азия , вот куда надо рвануть, в Африку.
      РФС надо подумать.

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