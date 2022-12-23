Посол Кении пригласил российских футболистов тренироваться с их сборной

Посол Кении в РФ Бенсон Огуту пригласил российских футболистов тренироваться с местной национальной командой.
«В России, в Кении, тренироваться вместе – пожалуйста.
Это возможно. У нас есть вся инфраструктура и отличные погодные условия для тренировок – есть возможность тренироваться на высокогорных площадках.
Мы открыты для сотрудничества с Россией, российскими спортсменами. Мы также хотели бы наращивать обмен в сфере спорта», – заявил Огуту.
- Россия может перейти из УЕФА в Азию.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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Источник: «Р-Спорт»