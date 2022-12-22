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    Лапорта оценил первый год Хави на посту тренера «Барселоны»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о работе главного тренера команды Хави.

    «Его первый год превзошeл все ожидания. Он знает, как должна играть наша команда, и знает, как вести себя с игроками. Для меня большая честь, что он тренирует нашу команду», – заявил Лапорта.

    • Хави возглавил «Барсу» в ноябре 2021 года.
    • Каталонцы лидируют в Примере после 14 туров, опережая «Реал» на 2 очка.

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    https://www.championat.com/football/news-4936949-laporta-pervyj-god-havi-v-barselone-prevzoshyol-vse-ozhidaniya.html?utm_source=copypaste

    https://www.championat.com/football/news-4936949-laporta-pervyj-god-havi-v-barselone-prevzoshyol-vse-ozhidaniya.html?utm_source=copypaste

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    Источник: Sport.es

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    22.12.2022 23:55
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