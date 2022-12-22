Соболев объяснил, почему сложно заиграть в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об особенностях выступления за московский клуб.

– Сейчас все получается, «Спартак» – твоя команда, да?

– Наверное, да. Не все могут заиграть в «Спартаке», на самом деле.

– Согласен.

– Не каждый классный футболист может там заиграть. Есть две стороны.

Когда ты и команда плохо играете, идет огромный негатив, болельщики тебя критикуют. С этим надо справиться.

Второй момент – когда ты хорошо играешь, тебя все носят на руках, пишут о тебе, говорят, что ты классный и так далее. Вот такие две стороны.

И это на самом деле не так просто, как кажется. «Спартак» – это такая команда, в которой тяжело играть.

25-летний Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.

В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 22 матчах.

Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2026-го.

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