Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Соболев объяснил, почему сложно заиграть в «Спартаке»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об особенностях выступления за московский клуб.

    – Сейчас все получается, «Спартак» – твоя команда, да?

    – Наверное, да. Не все могут заиграть в «Спартаке», на самом деле.

    – Согласен.

    – Не каждый классный футболист может там заиграть. Есть две стороны.

    Когда ты и команда плохо играете, идет огромный негатив, болельщики тебя критикуют. С этим надо справиться.

    Второй момент – когда ты хорошо играешь, тебя все носят на руках, пишут о тебе, говорят, что ты классный и так далее. Вот такие две стороны.

    И это на самом деле не так просто, как кажется. «Спартак» – это такая команда, в которой тяжело играть.

    • 25-летний Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 22 матчах.
    • Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2026-го.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Триппер? Нет, не поймал». Соболев – о рыбалке 2
    «Сань, а ты прибавил! Такую передачку отдал!». Москалев – Соболеву во время игры 4
    Широков: «Не надо бить со спины, как это сделал Соболев» 5
    Источник: ютуб-канал «Ля буда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11