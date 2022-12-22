Роналду опубликовал первое фото после вылета Португалии с ЧМ-2022

Нападающий Криштиану Роналду опубликовал первую фотографию в соцсетях после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022.

37-летний португалец поделился с подписчиками фото, на котором он принимает водные процедуры в бассейне.

Роналду – свободный агент.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

Фото: соцсети Криштиану Роналду.

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