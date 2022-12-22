Сетра Роналду ответила на критику, что она ничего не добилась бы без Криштиану

Катя Авейру, сестра нападающего Криштиану Роналду, ответила на критику в соцсетях.

«Это я, в 20 лет работаю официанткой в Англии. Вчера я получила оскорбление (на самом деле, за последние дни я получила даже много оскорблений), что если бы не мой брат, я была бы никем и по сей день работала бы официанткой, как будто это может меня обидеть.

Я знаю, что мне не нужно доказывать, кто я такая, тем, кто видит меня только в социальных сетях или в прессе: там они видят лишь малую часть, но я объясню, почему я горжусь собой, я люблю свою историю.

Вы знаете, в то время я смогла собрать деньги на покупку квартиры, я получила водительские права также на деньги, вырученные от работы официанткой; я также помогала своей матери и моим близким.

В то время моему младшему брату (которого вы хорошо знаете) было 13 лет. Я работала по 16 часов в день, у меня было полдня выходных в неделю. На свою первую зарплату я купила ему кроссовки, которые он так хотел, и даже отправила ему деньги, спрятав их в стельках кроссовок. Жизнь изменилась, да, он вырос, и мы немного поменялись местами, но история одного из нас не умаляет истории другого.

Это мой жизненный путь, и я благодарна за каждый день своей жизни. Я была эмигрантом, да, я говорю это с большой гордостью, тогда я не представляла, что спустя годы я отправлюсь в этот отель [в котором работала] в качестве клиента.

Помоги другому – и помогут тебе – таким был девиз нашей жизни и он остается таким по сей день. Для тех, кто этого не понимает, я ничего не могу сделать – они никогда не узнают, чем мы живем – так что объяснять им, что мы представляем, было бы пустой тратой времени. Единственное, чего я могу пожелать этим людям, – это мира, и пожалеть, что они не являются частью нашей жизни, потому что на самом деле мне и моим родственникам выпала большая честь.

Бог позаботился обо всех деталях, и я могу только поблагодарить его и мою семью, которую я так сильно люблю. Пресса, комментаторы и интернет-критики, мыслите шире, потому что без этого вы будете продолжать оставаться простыми пешеходами на дороге жизни (и поверьте мне, закон «что посеешь – то пожнешь» – безжалостен). Однажды я напишу книгу. Мир и любовь – вот чего я желаю вам. От всего сердца», – написала Авейру в соцсетях.

Роналду – свободный агент.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

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