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    Россия и Иран могут провести два товарищеских матча

    Посол Ирана в России Казем Джалали рассказал о возможности проведения товарищеских матчей между сборными двух стран.

    «Мы работаем над тем, чтобы в самом ближайшем времени состоялся товарищеский матч сборных Ирана и России. Эта игра станет ещe одним инструментом для развития народной дипломатии и сближения между нашими странами.

    Сейчас трудно сказать, когда пройдет матч национальных сборных наших государств. Но организовать его и провести – да, такое желание и стремление у нас есть.

    Было бы хорошо и логично, если одна игра пройдет у вас, а одна состоится у нас в Иране», – сказал Джалали.

    • Россия и Иран планировали сыграть в ноябре, но матч не состоялся.
    • Иранцы выступали на ЧМ-2022, однако не смогли даже выйти из группы.
    • Россияне отстранены от международных турниров на неопределенный срок.

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    Источник: «Р-Спорт»

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