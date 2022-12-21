Пиняев ответил на вопрос, хочет ли он перейти в «Спартак»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о своем будущем.
— Вы когда примете решение?
— У меня есть время, никто меня не торопит.
— Была информация, что вас зовет «Спартак».
— Мне не звонили.
— Вы бы хотели в «Спартак»?
— Зачем? К Зине, чтобы вместе играть?
- Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.
- 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
- В ноябре он дебютировал за сборную России.
- В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
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Источник: «РБ Спорт»