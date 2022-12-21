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Пиняев ответил на вопрос, хочет ли он перейти в «Спартак»

21 декабря 2022, 18:10
1

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о своем будущем.

— Вы когда примете решение?

— У меня есть время, никто меня не торопит.

— Была информация, что вас зовет «Спартак».

— Мне не звонили.

— Вы бы хотели в «Спартак»?

— Зачем? К Зине, чтобы вместе играть?

  • Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.
  • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
  • В ноябре он дебютировал за сборную России.
  • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Пиняев Сергей
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alefreddy
1671703471
пиарят агенты
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