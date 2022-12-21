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    Пиняев ответил на вопрос, хочет ли он перейти в «Спартак»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о своем будущем.

    — Вы когда примете решение?

    — У меня есть время, никто меня не торопит.

    — Была информация, что вас зовет «Спартак».

    — Мне не звонили.

    — Вы бы хотели в «Спартак»?

    — Зачем? К Зине, чтобы вместе играть?

    • Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.
    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В ноябре он дебютировал за сборную России.
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +435

      rac531 55 минут назад

      А этого козлика кто-нибудь приглашал?)))

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