Пиняев ответил на вопрос, хочет ли он перейти в «Спартак»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о своем будущем.

— Вы когда примете решение?

— У меня есть время, никто меня не торопит.

— Была информация, что вас зовет «Спартак».

— Мне не звонили.

— Вы бы хотели в «Спартак»?

— Зачем? К Зине, чтобы вместе играть?

Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В ноябре он дебютировал за сборную России.

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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