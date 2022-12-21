Пиняев заявил своему окружению, что не подпишет контракт с «Локомотивом» (Андрей Панков)

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев сомневается в переходе в «Локомотив».

По информации инсайдера Андрея Панкова, сегодня утром футболист заявил своему окружению, что не намерен подписывать контракт с московским клубом.

Сейчас игрок находится в Москве, где проходит медосмотр для «Локомотива» на случай положительного решения по переходу, сообщает журналист Сергей Егоров.

Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В ноябре он дебютировал за сборную России.

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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