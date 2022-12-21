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    Пиняев заявил своему окружению, что не подпишет контракт с «Локомотивом» (Андрей Панков)

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев сомневается в переходе в «Локомотив».

    По информации инсайдера Андрея Панкова, сегодня утром футболист заявил своему окружению, что не намерен подписывать контракт с московским клубом.

    Сейчас игрок находится в Москве, где проходит медосмотр для «Локомотива» на случай положительного решения по переходу, сообщает журналист Сергей Егоров.

    • Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.
    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В ноябре он дебютировал за сборную России.
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      soobreprep 47 минут назад

      Жeна подаpила кaпли, что каpдинaльнo yлyчшили наш сeкc, он стaл в pази дольше, cтoяк кpепче, ощущения яpче и пpиятнeе. А жeна cтала pазвpатной и готовoй на все и opгaзмы крyтые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что pаньшe не попpобовали! Cоветyю попpобовать хоть pаз в жизни, жeна покyпалa здeсь ----- http://bot.fi/3sv6

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      Рейтинг: +1494

      777+ > soobreprep 29 минут назад

      Капли в нос? - вот и ладушки!!!
      Совет да любовь, ребятушки!!!)))))

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      Рейтинг: +113

      eugen-han 1 час назад

      Что за бред? Не подпишет, но проходит медосмотр для локомотива, в который не намерен переходить.

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