Пиняев заявил своему окружению, что не подпишет контракт с «Локомотивом» (Андрей Панков)

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев сомневается в переходе в «Локомотив».
По информации инсайдера Андрея Панкова, сегодня утром футболист заявил своему окружению, что не намерен подписывать контракт с московским клубом.
Сейчас игрок находится в Москве, где проходит медосмотр для «Локомотива» на случай положительного решения по переходу, сообщает журналист Сергей Егоров.
- Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.
- 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
- В ноябре он дебютировал за сборную России.
- В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова