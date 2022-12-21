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    Кобелев: «Если Россия долго будет в изоляции, хорошие легионеры покинут РПЛ»

    Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев опасается отъезда легионеров из чемпионата России.

    «Если Россия еще будет долго в изоляции, я думаю, те хорошие легионеры, которые продолжают у нас играть, уедут. Это естественно. Поэтому будет, по меньшей мере, застой в нашем футболе. Нельзя вариться в собственном соку.

    Что касается перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, то это тоже вопрос непростой. Там, помимо Узбекистана, Таджикистана, есть такие страны, как Австралия, Япония, Южная Корея. Они могут не захотеть с нами играть. Здесь принимает решение ФИФА. А так как ФИФА и УЕФА смотрят в одну сторону, я не думаю, что нас пустят в Азию. Если мы туда пойдем, то на десятилетия распрощаемся с Европой. Это нам нужно, учитывая, что мы с ней корнями, в том числе спортивными, связаны?» – сказал Кобелев.

    • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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