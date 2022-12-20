Зарема объяснила, почему «Спартак» отказался от автора победного пенальти в финале ЧМ-2022

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о несостоявшемся переходе в московский клуб защитника «Севильи» и сборной Аргентины Гонсало Монтиэля.

– Правда, что игрок сборной Аргентины Гонсало Монтиэль, забивший победный пенальти в матче против Франции, мог перейти в «Спартак» в 2021 году? Об этом еще говорил экс-спортивный директор Дмитрий Попов.

– Победный пенальти? Когда уже было два промаха у Франции? Он вышел на 91-й минуте и тут же заработал пенальти в свои ворота.

Про трансфер в «Спартак» – 12,5 миллионов в клуб, аргентинский налог, агентская комиссия, подписной бонус и подъемные футболисту. Итог – клуб в жестком минусе по fair play. Мы не могли позволить себе заявленные траты

После начала СВО он уехал бы из страны, приостановив контракт, как и Варела, привезенный Поповым в «Динамо». Сейчас клуб находится под крылом сильной компании, поэтому пусть они попытаются взять топовых игроков из Латинской Америки.

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