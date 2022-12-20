Билялетдинов назвал самую слабую сборную ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал об открытиях и разочарованиях ЧМ-2022.
«Понятное дело, что удивили марокканцы и даже саудовцы. Глубокое разочарование – это сборная Катара, которая стала самой слабой сборной из всех собранных.
Не видно было, за счeт чего они хотели добиться результата. Также наши определeнные стереотипы, что есть немцы, испанцы, бразильцы – со всеми можно играть», – заявил Билялетдинов.
- Сборная Катара не вышла из группы с Нидерландами, Сенегалом и Эквадором.
- Команда проиграла все 3 матча с общим счетом 1:7.
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https://www.championat.com/football/news-4934615-diniyar-bilyaletdinov-glubokoe-razocharovanie-chm-2022-eto-sbornaya-katara.html?utm_source=copypaste
Источник: «Чемпионат»