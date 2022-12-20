Билялетдинов назвал самую слабую сборную ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал об открытиях и разочарованиях ЧМ-2022.

«Понятное дело, что удивили марокканцы и даже саудовцы. Глубокое разочарование – это сборная Катара, которая стала самой слабой сборной из всех собранных.

Не видно было, за счeт чего они хотели добиться результата. Также наши определeнные стереотипы, что есть немцы, испанцы, бразильцы – со всеми можно играть», – заявил Билялетдинов.

Сборная Катара не вышла из группы с Нидерландами, Сенегалом и Эквадором.

Команда проиграла все 3 матча с общим счетом 1:7.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

https://www.championat.com/football/news-4934615-diniyar-bilyaletdinov-glubokoe-razocharovanie-chm-2022-eto-sbornaya-katara.html?utm_source=copypaste