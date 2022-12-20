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    «Ирония судьбы», баня, салат «оливье». «Зенит» выпустил новогодний ролик

    «Зенит» опубликовал видеоролик, посвященный грядущему Новому году.

    Главными действующими лицами стали бразильские легионеры. Они смотрели «Иронию судьбы», готовили салат «оливье», парились в бане и так далее.

    В конце ролика к ним присоединились Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев и Данил Круговой, а по телевизору выступил главный тренер «Зенита».

    «Желаю вам всего самого наилучшего. Помните о том, как важно уметь слышать и прощать друг друга, а также верить в чудеса. С Новым годом», – сказал Сергей Семак.

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    https://www.championat.com/football/news-4934551-novogodnij-rolik-zenita-mantuan-gotovit-olive-rodrigao-smotrit-ironiyu-sudby.html?utm_source=copypaste

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Сегодня, 16:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24878

      bset 18 минут назад

      Интересно, иностранцы тоже каждый год ссылаются на что-то, что было многие десятилетия назад? Или в их странах все-таки что-то меняется?

      0
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      Рейтинг: +454

      Болотоход 52 минуты назад

      Дзюбы в бане с Азмункой не хватает.

      0
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      Рейтинг: +1978

      Эном айс > Болотоход 5 минут назад

      Сочувствуем.

      0
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