«Ирония судьбы», баня, салат «оливье». «Зенит» выпустил новогодний ролик

«Зенит» опубликовал видеоролик, посвященный грядущему Новому году.
Главными действующими лицами стали бразильские легионеры. Они смотрели «Иронию судьбы», готовили салат «оливье», парились в бане и так далее.
В конце ролика к ним присоединились Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев и Данил Круговой, а по телевизору выступил главный тренер «Зенита».
«Желаю вам всего самого наилучшего. Помните о том, как важно уметь слышать и прощать друг друга, а также верить в чудеса. С Новым годом», – сказал Сергей Семак.
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https://www.championat.com/football/news-4934551-novogodnij-rolik-zenita-mantuan-gotovit-olive-rodrigao-smotrit-ironiyu-sudby.html?utm_source=copypaste
https://www.championat.com/football/news-4934551-novogodnij-rolik-zenita-mantuan-gotovit-olive-rodrigao-smotrit-ironiyu-sudby.html?utm_source=copypaste