«Сочи» раскрыл план подготовки к весенней части сезона

Пресс-служба «Сочи» сообщила, как команда будет готовиться ко второй части сезона-2022/23.
«После выхода из отпуска сочинцев ждет медосмотр, запланированный на 5-6 января. Тренировочный процесс возобновится 7 января.
25 января «барсы» начнут сбор в Абу-Даби и там же примут участие в Зимнем Кубке РПЛ, который пройдет в столице ОАЭ с 1 по 11 февраля.
Завершающая часть подготовки к возобновлению сезона пройдет в Турции, с 15 по 25 февраля.
Соперники по товарищеским матчам станут известны позднее», – говорится в публикации клуба.
- «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ после 17 туров.
- У команды сменился тренер – вместо Вадима Гаранина пришел Курбан Бердыев.
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Источник: сайт «Сочи»