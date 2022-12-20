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    «Сочи» раскрыл план подготовки к весенней части сезона

    Пресс-служба «Сочи» сообщила, как команда будет готовиться ко второй части сезона-2022/23.

    «После выхода из отпуска сочинцев ждет медосмотр, запланированный на 5-6 января. Тренировочный процесс возобновится 7 января.

    25 января «барсы» начнут сбор в Абу-Даби и там же примут участие в Зимнем Кубке РПЛ, который пройдет в столице ОАЭ с 1 по 11 февраля.

    Завершающая часть подготовки к возобновлению сезона пройдет в Турции, с 15 по 25 февраля.

    Соперники по товарищеским матчам станут известны позднее», – говорится в публикации клуба.

    • «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ после 17 туров.
    • У команды сменился тренер – вместо Вадима Гаранина пришел Курбан Бердыев.

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    Источник: сайт «Сочи»

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