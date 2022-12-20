Орлов: «Алип нужен «Зениту», чтобы связывать нас с азиатским футболом»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал полноценный трансфер защитника Нуралы Алипа в «Зенит».

«Судя по всему, мы уходим в Азию. 23 декабря будет исполком, который рассмотрит эту ситуацию. А Алип уже почти в Азии. По менталитету он как раз, может, нужен, чтобы связывать нас с азиатским футболом.

Верю, что окажемся в Азии, потому что вижу всю конъюнктуру вокруг и что говорят. Карпин говорит, что лучше играть, чем не играть. С этим придeтся согласиться, никуда не деться.

Но самое главное другое. Вряд ли сейчас игроки из Европы и даже Латинской Америки будут идти в «Зенит», потому что в Лиге чемпионов УЕФА они играть не будут.

Так ли хороша Лига чемпионов в Азии? За неимением гербовой пишем на простой. Что тут поделаешь», — сказал Орлов в видео на ютуб-канале «Такой футбол».

Петербургский клуб выкупил Алипа за 2 миллиона евро.

Он провел 20 матчей без голевых действий.

Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно