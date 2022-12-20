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    Орлов: «Алип нужен «Зениту», чтобы связывать нас с азиатским футболом»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал полноценный трансфер защитника Нуралы Алипа в «Зенит».

    «Судя по всему, мы уходим в Азию. 23 декабря будет исполком, который рассмотрит эту ситуацию. А Алип уже почти в Азии. По менталитету он как раз, может, нужен, чтобы связывать нас с азиатским футболом.

    Верю, что окажемся в Азии, потому что вижу всю конъюнктуру вокруг и что говорят. Карпин говорит, что лучше играть, чем не играть. С этим придeтся согласиться, никуда не деться.

    Но самое главное другое. Вряд ли сейчас игроки из Европы и даже Латинской Америки будут идти в «Зенит», потому что в Лиге чемпионов УЕФА они играть не будут.

    Так ли хороша Лига чемпионов в Азии? За неимением гербовой пишем на простой. Что тут поделаешь», — сказал Орлов в видео на ютуб-канале «Такой футбол».

    • Петербургский клуб выкупил Алипа за 2 миллиона евро.
    • Он провел 20 матчей без голевых действий.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18499

      Cleaner 29 минут назад

      Орлов опять бредит...(

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      Рейтинг: +831

      SLADE2019 34 минуты назад

      Вот уж неугомонный какой-то маразм в головах, так называемых специалистах, да и футболистов происходит. Кто туда Россию зовет? С чего взяли, что ФИФА добро даст? Если даже допустить, что перешли, с чего взяли, что к турнирам допустят? Столько времени бред несется каждодневный. Что касается Алипа, то связь с него, так себе, на тройку с минусом.

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      Рейтинг: +66808

      portero 41 минуту назад

      Зачем Алип, уже есть куча футболистов....
      Тут главное больше сделок, больше бонусов, неужто и Гене заказывают пиар за плату????

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