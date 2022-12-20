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  • Орлов: «Алип нужен «Зениту», чтобы связывать нас с азиатским футболом»

Орлов: «Алип нужен «Зениту», чтобы связывать нас с азиатским футболом»

20 декабря 2022, 09:51
8

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал полноценный трансфер защитника Нуралы Алипа в «Зенит».

«Судя по всему, мы уходим в Азию. 23 декабря будет исполком, который рассмотрит эту ситуацию. А Алип уже почти в Азии. По менталитету он как раз, может, нужен, чтобы связывать нас с азиатским футболом.

Верю, что окажемся в Азии, потому что вижу всю конъюнктуру вокруг и что говорят. Карпин говорит, что лучше играть, чем не играть. С этим придeтся согласиться, никуда не деться.

Но самое главное другое. Вряд ли сейчас игроки из Европы и даже Латинской Америки будут идти в «Зенит», потому что в Лиге чемпионов УЕФА они играть не будут.

Так ли хороша Лига чемпионов в Азии? За неимением гербовой пишем на простой. Что тут поделаешь», — сказал Орлов в видео на ютуб-канале «Такой футбол».

  • Петербургский клуб выкупил Алипа за 2 миллиона евро.
  • Он провел 20 матчей без голевых действий.
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Алип Нуралы Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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portero
1671520957
Зачем Алип, уже есть куча футболистов.... Тут главное больше сделок, больше бонусов, неужто и Гене заказывают пиар за плату????
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SLADE2019
1671521336
Вот уж неугомонный какой-то маразм в головах, так называемых специалистах, да и футболистов происходит. Кто туда Россию зовет? С чего взяли, что ФИФА добро даст? Если даже допустить, что перешли, с чего взяли, что к турнирам допустят? Столько времени бред несется каждодневный. Что касается Алипа, то связь с него, так себе, на тройку с минусом.
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alp
1671524943
Да ну.. у команд РПЛ уже давно установлены прочные связи с Азией - форма пошита в Индии, ворота в Китае, мячи в Индонезии.
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raritet
1671538719
При чем здесь казах. Он что посол какой-то страны чтобы связывать наш футбол с Азиатской ФИФА? Что-то не то говорит Орлов.
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Эном айс
1671544708
"За неимением гербовой .." несём уже полную херь..
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Азбука
1671545559
Вроде сейчас Казахстан в УЕФА, как и ещё многие азиатские государства. Территория Казахстана на западе граничит аж с Астраханской областью, а это Европа. Похоже ситуация у Турции. Бывшие советские республики Закавказья тоже в УЕФА. Добавим Израиль. Орлов неудачно к подписанию Зенитом Алипа приплёл политику
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