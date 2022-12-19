Аршавин охарактеризовал финал ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин назвал «великим» финальный матч ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«Это был великий матч. Месси перебил все. Теперь уже будет соревноваться с Пеле и Марадоной, что он лучший игрок в истории», – сказал Аршавин.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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