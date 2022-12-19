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    Тренер «Ариса» объяснил, почему Кокорин пропустил три последних матча

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал отсутствие нападающего Александра кокорина в заявке команды в трех последних матчах.

    — У Саши микротравма. Она его давно беспокоит, присутствовала и раньше. Может быть, тогда она не так сильно чувствовалась. Но тут, четыре матча назад, он ее почувствовал, поэтому решили его поберечь.

    Сейчас он уже начал готовиться в общей группе, два дня тренируется. Нам его не хватает. Но хочется его видеть в лучших кондициях.

    — В следующем матче он уже сможет сыграть?

    — Хотим этого. Посмотрим, выйдет он с первых минут или на замену. Но он не будет с точки зрения ментальности готов на полную. Поэтому сейчас трудно сказать, сможет ли он провести на поле все 90 минут.

    • 31-летний Кокорин не играет с 28 ноября.
    • «Арис» арендовал его у «Фиорентины» до конца сезона.
    • Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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