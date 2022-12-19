Тренер «Ариса» объяснил, почему Кокорин пропустил три последних матча

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал отсутствие нападающего Александра кокорина в заявке команды в трех последних матчах.

— У Саши микротравма. Она его давно беспокоит, присутствовала и раньше. Может быть, тогда она не так сильно чувствовалась. Но тут, четыре матча назад, он ее почувствовал, поэтому решили его поберечь.

Сейчас он уже начал готовиться в общей группе, два дня тренируется. Нам его не хватает. Но хочется его видеть в лучших кондициях.

— В следующем матче он уже сможет сыграть?

— Хотим этого. Посмотрим, выйдет он с первых минут или на замену. Но он не будет с точки зрения ментальности готов на полную. Поэтому сейчас трудно сказать, сможет ли он провести на поле все 90 минут.

31-летний Кокорин не играет с 28 ноября.

«Арис» арендовал его у «Фиорентины» до конца сезона.

Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Получи фрибет 2000 рублей