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  • Тренер «Ариса» объяснил, почему Кокорин пропустил три последних матча

Тренер «Ариса» объяснил, почему Кокорин пропустил три последних матча

19 декабря 2022, 17:32
1

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал отсутствие нападающего Александра кокорина в заявке команды в трех последних матчах.

— У Саши микротравма. Она его давно беспокоит, присутствовала и раньше. Может быть, тогда она не так сильно чувствовалась. Но тут, четыре матча назад, он ее почувствовал, поэтому решили его поберечь.

Сейчас он уже начал готовиться в общей группе, два дня тренируется. Нам его не хватает. Но хочется его видеть в лучших кондициях.

— В следующем матче он уже сможет сыграть?

— Хотим этого. Посмотрим, выйдет он с первых минут или на замену. Но он не будет с точки зрения ментальности готов на полную. Поэтому сейчас трудно сказать, сможет ли он провести на поле все 90 минут.

  • 31-летний Кокорин не играет с 28 ноября.
  • «Арис» арендовал его у «Фиорентины» до конца сезона.
  • Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (1)
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zigbert
1671520769
Эти травмы стали визитной карточкой Кокорина. Кокорин без травм - это нонсенс.
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