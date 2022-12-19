Икарди обратился к Месси после победы Аргентины на чемпионате мира

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди отреагировал на результат финала ЧМ-2022.
- Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.
- Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
«Поздравляю, Лео! Никто не заслуживал этого кубка больше, чем ты. Ты долго сражался за него и получил награду.
Также поздравляю всех, кто является частью этой прекрасной команды. Мне приятно, что я тоже был ее частью и делил с ней чудесные моменты.
Вперед, Аргентина!» – написал Икарди в соцсетях.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!
Источник: «Бомбардир»