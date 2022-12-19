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    Икарди обратился к Месси после победы Аргентины на чемпионате мира

    Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди отреагировал на результат финала ЧМ-2022.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

    «Поздравляю, Лео! Никто не заслуживал этого кубка больше, чем ты. Ты долго сражался за него и получил награду.

    Также поздравляю всех, кто является частью этой прекрасной команды. Мне приятно, что я тоже был ее частью и делил с ней чудесные моменты.

    Вперед, Аргентина!» – написал Икарди в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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