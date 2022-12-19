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    Определен лучший ассистент ЧМ-2022. Он вылетел в 1/4 финала

    Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш стал лучшим распасовщиком чемпионата мира-2022. У него три ассиста.

    Столько же еще у четырех футболистов, но Фернандеш стал лидером благодаря тому что провел всего четыре матча – меньше остальных игроков, у которых тоже три голевых паса.

    • Португалия вылетела в 1/4 финала от Марокко (0:1).
    • Лучшим бомбардиром ЧМ-2022 стал Килиан Мбаппе (8 голов).
    • Мбаппе разделил звание самого результативного игрока турнира с Лионелем Месси. У обоих по 10 очков по системе «гол+пас».

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

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    Источник: «Бомбардир»

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