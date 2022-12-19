Определен лучший ассистент ЧМ-2022. Он вылетел в 1/4 финала

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш стал лучшим распасовщиком чемпионата мира-2022. У него три ассиста.

Столько же еще у четырех футболистов, но Фернандеш стал лидером благодаря тому что провел всего четыре матча – меньше остальных игроков, у которых тоже три голевых паса.

Португалия вылетела в 1/4 финала от Марокко (0:1).

Лучшим бомбардиром ЧМ-2022 стал Килиан Мбаппе (8 голов).

Мбаппе разделил звание самого результативного игрока турнира с Лионелем Месси. У обоих по 10 очков по системе «гол+пас».

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