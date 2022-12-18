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    Восемь лет разделили две разные эмоции Месси: от грусти после поражения до триумфа

    Аргентина – чемпион мира по футболу. Нас ждал драматичный финал: аргентинцы и французы устроили перестрелку в основное время и экстратаймы, а по пенальти первые вырвали победу.

    Многие фанаты по всему миру рассматривали этот успех как персональное достижение Месси. В 2014-м он уже был близок к большой победе, но его в финале остановила Германия. Тогда планету облетели такие фотографии:

    Спустя восемь лет мир увидел абсолютно другие эмоции:

    Фото: XinHua, dpa/Global Look Press, соцсети сборной Аргентины

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +759

      Lipatoff 17 минут назад

      Прекрасная история, нет слов...

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      Рейтинг: +162

      ElninoO > Lipatoff 6 минут назад

      Прям сказка, как в кино. Заслужили!

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