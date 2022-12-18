Восемь лет разделили две разные эмоции Месси: от грусти после поражения до триумфа

Аргентина – чемпион мира по футболу. Нас ждал драматичный финал: аргентинцы и французы устроили перестрелку в основное время и экстратаймы, а по пенальти первые вырвали победу.

Многие фанаты по всему миру рассматривали этот успех как персональное достижение Месси. В 2014-м он уже был близок к большой победе, но его в финале остановила Германия. Тогда планету облетели такие фотографии:

Спустя восемь лет мир увидел абсолютно другие эмоции:

Фото: XinHua, dpa/Global Look Press, соцсети сборной Аргентины