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    Аргентина сделала замену в стартовом составе на финал ЧМ-2022 против Франции

    Сборная Аргентины вынуждена сделать замену в основном составе на финал чемпионата мира-2022 против Франции.

    Проблемы возникли у Маркоса Акуньи. Вместо него с первых минут выйдет другой защитник Николас Тальяфико.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
    • Матч начнется в 18:00 по Москве.
    • Место проведения – стадион «Лусаил Иконик» (Катар).

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1743

      jek718875 20 минут назад

      В Аргентине замена, вместо Л.Месси, С.Агуэро

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