Сборная Аргентины вынуждена сделать замену в основном составе на финал чемпионата мира-2022 против Франции.

Проблемы возникли у Маркоса Акуньи. Вместо него с первых минут выйдет другой защитник Николас Тальяфико.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Матч начнется в 18:00 по Москве.

Место проведения – стадион «Лусаил Иконик» (Катар).

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