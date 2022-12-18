Сборная Аргентины вынуждена сделать замену в основном составе на финал чемпионата мира-2022 против Франции.
Проблемы возникли у Маркоса Акуньи. Вместо него с первых минут выйдет другой защитник Николас Тальяфико.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
- Матч начнется в 18:00 по Москве.
- Место проведения – стадион «Лусаил Иконик» (Катар).
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Источник: телеграм-канал Sport24