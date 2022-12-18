Агент Игнатьева обвинил Слуцкого в спаде игрока

Алан Агузаров, агент форварда «Локомотива» Ивана Игнатьева, поговорил о периоде игрока в «Рубине».

— С чем связано преображение Игнатьева, изменился ли он в человеческом плане?

— Дело в том, что во время выступления за «Рубин» было много факторов, которые повлияли на ситуацию Игнатьева в клубе. Это и семейные проблемы, которые ударили по Ивану, и отношение тренерского штаба во главе с Леонидом Слуцким. При всем уважении к этому специалисту, но он сильно подорвал уверенность Игнатьева в собственных силах, не сумев найти правильный подход к игроку.

— Уход связан именно с этим?

— Да, проблемы наложились одни на другие. С одной стороны — понимание, что ты не нужен главному тренеру, с другой — проблемы в семье. У Ивана был тяжелейший период в карьере, но сейчас все позади, в том числе благодаря «Локомотиву», где Игнатьев чувствует себя очень комфортно.

Игнатьев перешел в «Локомотив» летом.

У 23-летнего игрока в сезоне РПЛ 12 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

Слуцкий сейчас без работы.

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