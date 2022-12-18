Президент «Анжера»: «У нас много предложений по марокканцу Унахи. Хотим его продать»

Саид Шабан, президент «Анжера», подтвердил интерес ряда клубов к своему полузащитнику Аззедину Унахи.

Унахи со сборной Марокко попал в топ-4 чемпионата мира-2022.

«У нас много предложений по Унахи, к нам обращались крупные клубы Италии, Испании, Англии, Франции.

Мы хотим продать его сейчас, но оставить игрока до конца сезона», – сказал Шабан.

Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

Унахи выступает за «Анжер» с 2021 года.

В этом сезоне он провел 14 матчей без голевых действий.

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