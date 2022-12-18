Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Президент «Анжера»: «У нас много предложений по марокканцу Унахи. Хотим его продать»

    Саид Шабан, президент «Анжера», подтвердил интерес ряда клубов к своему полузащитнику Аззедину Унахи.

    Унахи со сборной Марокко попал в топ-4 чемпионата мира-2022.

    «У нас много предложений по Унахи, к нам обращались крупные клубы Италии, Испании, Англии, Франции.

    Мы хотим продать его сейчас, но оставить игрока до конца сезона», – сказал Шабан.

    • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
    • Унахи выступает за «Анжер» с 2021 года.
    • В этом сезоне он провел 14 матчей без голевых действий.

    Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022

    Новости по теме
    11 клубов следят за полузащитником сборной Марокко Унахи
    «Барселона» нашла усиление полузащиты в сборной Марокко 1
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11