Ловрен устроил скандал с журналистами после завоевания бронзы ЧМ-2022

Деян Ловрен поссорился с журналистами после матча за третье место на ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко (2:1).

Сначала футболист после интервью иностранным СМИ проигнорировал хорватских журналистов в микст-зоне.

Проходя мимо, защитник «Зенита» услышал смех и подумал, что смеются над ним.

Ловрен сорвался на журналистов, назвав одного из них «вонючкой».

«Вы не верили в нас. Теперь вы смеетесь над нами. Ты издеваешься надо мной, вонючка. Ты и эта дама» – прокричал центрбек в адрес нескольких корреспондентов.

Позднее пресс-секретарь Хорватского футбольного союза Томислав Пачак извинился перед журналистами за поведение Ловрена.

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