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    Ловрен устроил скандал с журналистами после завоевания бронзы ЧМ-2022

    Деян Ловрен поссорился с журналистами после матча за третье место на ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко (2:1).

    Сначала футболист после интервью иностранным СМИ проигнорировал хорватских журналистов в микст-зоне.

    Проходя мимо, защитник «Зенита» услышал смех и подумал, что смеются над ним.

    Ловрен сорвался на журналистов, назвав одного из них «вонючкой».

    «Вы не верили в нас. Теперь вы смеетесь над нами. Ты издеваешься надо мной, вонючка. Ты и эта дама» – прокричал центрбек в адрес нескольких корреспондентов.

    Позднее пресс-секретарь Хорватского футбольного союза Томислав Пачак извинился перед журналистами за поведение Ловрена.

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    Источник: 24sata.hr

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +452

      Номэд 12 минут назад

      Ну так в БМЖарне же играет. Это у них там называют "культурой".

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      Рейтинг: +627

      gunstilzit 26 минут назад

      А ещё в культурной столице играет :)

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