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    «Вклад Ловрена трудно переоценить». Гендиректор «Зенита» – о бронзе Хорватии на ЧМ-2022

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что Хорватия победила Марокко (2:1) в матче за третье место на ЧМ-2022.

    «Хоть из‑за травмы Ловрен и не смог принять участие в игре, но его вклад в бронзовую медаль хорватов трудно переоценить.

    Надеюсь, он быстро восстановится. Обязательно поздравлю Деяна лично. А в январе начнем готовиться к возобновлению сезона», – заявил Медведев.

    • Хорватия стала 2-кратным бронзовым призером ЧМ.
    • Ловрен – второй представитель РПЛ, выигравший медаль чемпионата мира.
    • На турнире в Катаре он провел 6 матчей и сделал 1 ассист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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