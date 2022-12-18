«Вклад Ловрена трудно переоценить». Гендиректор «Зенита» – о бронзе Хорватии на ЧМ-2022

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что Хорватия победила Марокко (2:1) в матче за третье место на ЧМ-2022.

«Хоть из‑за травмы Ловрен и не смог принять участие в игре, но его вклад в бронзовую медаль хорватов трудно переоценить.

Надеюсь, он быстро восстановится. Обязательно поздравлю Деяна лично. А в январе начнем готовиться к возобновлению сезона», – заявил Медведев.

Хорватия стала 2-кратным бронзовым призером ЧМ.

Ловрен – второй представитель РПЛ, выигравший медаль чемпионата мира.

На турнире в Катаре он провел 6 матчей и сделал 1 ассист.

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