2 игрока Хорватии вышли в основе на последние 17 матчей ЧМ

Полузащитники Лука Модрич и Иван Перишич сыграли в стартовом составе во всех 17 матчах сборной Хорватии на последних трех ЧМ (2014, 2018 и 2022).

Только аргентинец Лионель Месси провел так же много матчей в основе на последних трех ЧМ.

В матче за 3-е место чемпионата мира-2022 Хорватия победила Марокко (2:1).

Хорватия взяла медали на двух ЧМ подряд.

Хорваты взяли медали на трех из своих шести чемпионатов мира.

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