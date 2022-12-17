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    2 игрока Хорватии вышли в основе на последние 17 матчей ЧМ

    Полузащитники Лука Модрич и Иван Перишич сыграли в стартовом составе во всех 17 матчах сборной Хорватии на последних трех ЧМ (2014, 2018 и 2022).

    Только аргентинец Лионель Месси провел так же много матчей в основе на последних трех ЧМ.

    • В матче за 3-е место чемпионата мира-2022 Хорватия победила Марокко (2:1).
    • Хорватия взяла медали на двух ЧМ подряд.
    • Хорваты взяли медали на трех из своих шести чемпионатов мира.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    17.12.2022 23:29
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