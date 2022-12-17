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    Эндрик сфотографировался с Анчелотти перед трансфером в «Реал»

    Форвард «Палмейраса» Эндрик побывал в Мадриде. Он сфотографировался с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти.

    «Реал» купил Эндрика, но игрок пополнит команду в 2024 году, когда станет совершеннолетним.

    • «Реал» заплатит за бразильца до 72 миллионов евро (35 миллионов + 25 (бонусы) + 12 (налоги).
    • Эндрик уже выступает за основу «Палмейраса».
    • Перейти в «Реал» Эндрика убедил Роналдо.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    17.12.2022 22:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1634

      Benifacto 45 минут назад

      а какой профит подписывать за такое лаве малого?
      а как насчет того что он поверит всебя и пойдет по бабам?
      я могу тока аплодировать стоя президенту Палмейроса!

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      Рейтинг: +661

      7:1 > Benifacto 21 минуту назад

      такой бред городишь, пц. винисиус пошёл по бабам, когда его в 16 подписал реал? или неймар пошёл по бабам, когда за ним охотились лет с 15 примерно все топ-клубы?

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