Эндрик сфотографировался с Анчелотти перед трансфером в «Реал»

Форвард «Палмейраса» Эндрик побывал в Мадриде. Он сфотографировался с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти.

«Реал» купил Эндрика, но игрок пополнит команду в 2024 году, когда станет совершеннолетним.

«Реал» заплатит за бразильца до 72 миллионов евро (35 миллионов + 25 (бонусы) + 12 (налоги).

Эндрик уже выступает за основу «Палмейраса».

Перейти в «Реал» Эндрика убедил Роналдо.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию