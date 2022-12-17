Эндрик сфотографировался с Анчелотти перед трансфером в «Реал»

Форвард «Палмейраса» Эндрик побывал в Мадриде. Он сфотографировался с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти.
«Реал» купил Эндрика, но игрок пополнит команду в 2024 году, когда станет совершеннолетним.
- «Реал» заплатит за бразильца до 72 миллионов евро (35 миллионов + 25 (бонусы) + 12 (налоги).
- Эндрик уже выступает за основу «Палмейраса».
- Перейти в «Реал» Эндрика убедил Роналдо.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: твиттер Фабрицио Романо