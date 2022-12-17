«Недалекая женщина». Смородская ответила Зареме, которая сказала, что не любит толстых

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Зарема, говоря про агента Тимура Гурцкая, заявила: «Не люблю толстых – это отсутствие дисциплины». И что это высказывание относится к Смородской.

«Она – недалекая женщина, которая ни с того ни с сего вдруг начала комментировать футбол. Какое она имеет к нему отношение? Мне совершенно неинтересны ее комментарии.

Глупости и бредятину вечно говорит», – сказала Смородская.

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