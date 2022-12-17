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    «Недалекая женщина». Смородская ответила Зареме, которая сказала, что не любит толстых

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

    Зарема, говоря про агента Тимура Гурцкая, заявила: «Не люблю толстых – это отсутствие дисциплины». И что это высказывание относится к Смородской.

    «Она – недалекая женщина, которая ни с того ни с сего вдруг начала комментировать футбол. Какое она имеет к нему отношение? Мне совершенно неинтересны ее комментарии.

    Глупости и бредятину вечно говорит», – сказала Смородская.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6248

      Добрый Бобер 39 секунд назад

      "Мне совершенно неинтересны ее комментарии" сказала Смородская после того как выдала грубость в адрес оппонента («Она – недалекая женщина") и после тоже выдала грубость ("Глупости и бредятину вечно говорит"). Это что-то из серии "Я три дня за Вами бегаю, чтобы сказать как Вы мне не безразличны". Фраза Заремы построена по принципу мнение-аргумент, которые при этом формируют один из принципов жизни человека: НЕ ЛЮБЛЮ (толстых - это) ОТСУТСТВИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. Ответ Смородской построен по принципу "как же я тебе завидую" и при этом оголяет сформированный комплекс неполноценности.

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      Рейтинг: +196

      Стоп всем 35 минут назад

      Странные они такие...Тут в.ойна идет.Соловьевскабеева истерят что идет вопрос о существовании страны под названием --пукинская Россия...Типа идет в.ойна священая.Победа или смерть.
      А они толстых и тонких обсуждают.Вместо того чтобы идти копать окопы для обороны от нашествия могущественного НАТО.
      Ну или варежки вязать для мобиков замерзающих.

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      Рейтинг: +757

      АКМ-74У 48 минут назад

      Кажется, у нас впереди новый длительный с р а ч

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      Рейтинг: +3236

      FRZZ 1 час назад

      Можно подумать, что Смородская лучше….

      3
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      Рейтинг: +4159

      Питерский князь 1 час назад

      Объясните Зареме, что она дает интервью, а не разговаривает с психологом.
      :)))

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