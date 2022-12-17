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  • «Недалекая женщина». Смородская ответила Зареме, которая сказала, что не любит толстых

«Недалекая женщина». Смородская ответила Зареме, которая сказала, что не любит толстых

17 декабря 2022, 18:25
10

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Зарема, говоря про агента Тимура Гурцкая, заявила: «Не люблю толстых – это отсутствие дисциплины». И что это высказывание относится к Смородской.

«Она – недалекая женщина, которая ни с того ни с сего вдруг начала комментировать футбол. Какое она имеет к нему отношение? Мне совершенно неинтересны ее комментарии.

Глупости и бредятину вечно говорит», – сказала Смородская.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Смородская Ольга Салихова Зарема
Комментарии (10)
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АКС-74У
1671294727
Кажется, у нас впереди новый длительный с р а ч
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Добрый Бобер
1671297603
"Мне совершенно неинтересны ее комментарии" сказала Смородская после того как выдала грубость в адрес оппонента («Она – недалекая женщина") и после тоже выдала грубость ("Глупости и бредятину вечно говорит"). Это что-то из серии "Я три дня за Вами бегаю, чтобы сказать как Вы мне не безразличны". Фраза Заремы построена по принципу мнение-аргумент, которые при этом формируют один из принципов жизни человека: НЕ ЛЮБЛЮ (толстых - это) ОТСУТСТВИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. Ответ Смородской построен по принципу "как же я тебе завидую" и при этом оголяет сформированный комплекс неполноценности.
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ySS
1671298389
Верно сказала Олька, недалёкая и комметирует, а вот сама, далёкая от футбола, разваливала Локо не один сезон)
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FCSpartakM
1671308541
Хорошо, что смородская разбирается в футболе.
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Rоbby
1671350500
Крик души человека- палатки))) Скажу проще. Смородская похожа на свинью.
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Дядя Серёжа
1671353510
Дети уймите свою мать! (Любовь и голуби)
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Дядя Серёжа
1671509259
Во мне 130 кг боевого весу, ох я расстроился...
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