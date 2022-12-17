«Недалекая женщина». Смородская ответила Зареме, которая сказала, что не любит толстых

"Мне совершенно неинтересны ее комментарии" сказала Смородская после того как выдала грубость в адрес оппонента («Она – недалекая женщина") и после тоже выдала грубость ("Глупости и бредятину вечно говорит"). Это что-то из серии "Я три дня за Вами бегаю, чтобы сказать как Вы мне не безразличны". Фраза Заремы построена по принципу мнение-аргумент, которые при этом формируют один из принципов жизни человека: НЕ ЛЮБЛЮ (толстых - это) ОТСУТСТВИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. Ответ Смородской построен по принципу "как же я тебе завидую" и при этом оголяет сформированный комплекс неполноценности.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Зарема, говоря про агента Тимура Гурцкая, заявила: «Не люблю толстых – это отсутствие дисциплины». И что это высказывание относится к Смородской.
«Она – недалекая женщина, которая ни с того ни с сего вдруг начала комментировать футбол. Какое она имеет к нему отношение? Мне совершенно неинтересны ее комментарии.
Глупости и бредятину вечно говорит», – сказала Смородская.
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